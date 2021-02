I en ny tv-dokumentar åbner Mike Tyson op for de store mentale problemer, han har kæmpet med i sin karriere.

Det sker i Sky-dokumentaren ‘Bruno v Tyson’, der sætter fokus på rivaliseringen i 80erne og 90erne mellem Mike Tyson og engelske Frank Bruno.

Bokserne mødte hinanden to gange, og trods deres krig i ringen udviklede de også et stærkt venskab.

Både Tyson og Bruno har haft psykiske problemer i løbet af deres liv, og derfor er det også et tema, der bliver berørt i dokumentaren.

Foto: STEVE MARCUS Vis mere Foto: STEVE MARCUS

»Vi er alle sammen skøre,« konstaterer Mike Tyson og fortsætter:

»Frank Bruno blev indlagt på et psykiatrisk hospital. Jeg har været (indlagt, red.) på omkring 10 af den slags. Det er bare den slags, vi nogle gange må gå igennem.«

»Jeg har ikke ondt af nogen, fordi jeg ved, at det er den her slags rejser, vi alle må ud på,« siger Mike Tyson, som – ifølge Daily Star – herefter kæmper for at holde tårerne tilbage.

Og så tilføjer bokselegenden:

»Jeg vil heller ikke have, at nogen har ondt af mig.«

Mike Tyson fortæller samtidig, at han slet ikke kan genkende sig selv, når han ser på, hvordan han opførte sig i sin aktive karriere – og i dag er han et helt andet menneske.

Men han understreger samtidig, at han stadig hele tiden skal arbejde med sig selv for at være i mental balance.

»Jeg tænker ikke så meget på det, men mit sind er et torturkammer. Det er ikke min ven.«

»Så jeg er nødt til at kontrollere det for at have en stabilitet i mit liv. Og det er mit største problem til dato: at bevare kontrollen,« lyder det fra ‘Iron’ Mike Tyson.