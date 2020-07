Mike Tyson tyranniserede sine modstander i ringen med voldsomme og kraftfulde knockouts, der gjorde ham til en frygtet verdensmester. Som 54-årig gør han comeback i en showkamp, men det bliver uden den fordel, der gjorde ham så god.

For showkampen mod den tidligere bokser Roy Jones Jr. bliver uden knockouts, lyder det fra direktøren for Californiens boksekommission, Andy Foster.

Kampen vil bestå af otte runder à tre minutter, og der vil hverken være dommere til at give point eller tilskuere grundet corona-krisen. Dog vil der være en dommer i ringen, Ray Corona (ja, det hedder han, red.).

I bund og grund bliver det en glorificeret sparringssession i forsøget på at beskytte de to boksere, der sammenlagt har over 100 år på bagen. Det har Andy Foster meddelt de to veteraner.

»Vi kan ikke vildlede offentligheden til at tro, at det her er en rigtig kamp. De kan give den lidt gas, men jeg vil ikke have, at folk kommer til skade. De kender aftalen,« siger han til mediet Boxingscene.com.

»Det er en showkamp. De kan fremvise deres bokseevner, men jeg vil ikke have, de bruger deres evner til at skade hinanden. De kommer til at sparre hårdt, men ingen af dem skal gå efter en knockout. Det er ikke en kamp til rekordbøgerne. Det er ikke en VM-kamp,« siger han.



Er der en af dem, der kommer til skade, så er kampen slut.

»De kan bevæge sig rundt og tjene lidt penge. Og vi er glade for, de skal bokse. Vores regler vil blive fulgt, og det kommer til at ligne en boksekamp. Jeg sagde til dem: 'Kommer I til skade, så er det slut'. Vi vil være fair. Ray (Corona, kampens dommer, red.) vil ikke lade dem komme til skade. Han ved, hvad en showkamp er,« lyder det.

Kampen er planlagt til at blive afviklet i september, hvor mediet Triller kommer til at streame kampen som pay-per-view. Triller har angiveligt betalt omkring 50 millioner dollar (cirka 320 millioner kroner, red.) for rettighederne, og det betyder, at der er rigeligt med penge til at blive fordelt mellem Tyson og Jones Jr.

Vis dette opslag på Instagram September 12th vs @royjonesjrofficial on #triller and PPV Et opslag delt af Mike Tyson (@miketyson) den 24. Jul, 2020 kl. 8.11 PDT

Jones Jr. har meddelt, at han står til at tjene omkring 10 millioner dollar (63 millioner kroner, red.), hvis seertallene er høje. Mens Mike Tysons ende af aftalen er lidt mere uklar. Her lader det til, at den tidligere verdensmester vil give sin del af indtjeningen til velgørende formål.

Kampen vil blive bokset i netop Californien i byen Carson.