Hvordan forbereder Tyson Fury sig egentlig til sit boksebrag mod Deontay Wilder?

Jo, det skal jeg sige dig. Med en cocktail indeholdende blandt andet oralsex til at styrke kæben, masturbering til at holde testosteronen pumpende samt hænderne i benzin for at hærde knoerne.

Det er absurde ting, der til tider kommer ud af munden på manden, de kalder Gypsy King, og som natten til søndag bokser en form for returkamp mod Deontay Wilder i Las Vegas efter det første opgør endte uafgjort.

Tyson Fury har nemlig i sin optakt til boksebraget sagt den ene skøre ting efter den anden.

Foto: MARK RALSTON Vis mere Foto: MARK RALSTON

Følg bare med her og få et lille udpluk.

»Jeg har tiltro til min hage, men jeg har udført en del oralsex for at styrke min kæbe.«

»Jeg masturberer syv gange om dagen for at holde testosteronen pumpende. Syv gange. For at holde min testosteron pumpende. Pumpende, pumpende, pumpende.«

»Jeg talte med en gammel, legendarisk næve-kæmper fra nomadefolket, som bliver kaldt Big Joe Joyce. Han fortalte mig om at dyppe sine hænder i benzin for at hærde dem. Så til denne kamp dypper jeg mine hænder i benzin fem gange om dagen i de sidste tre eller fire uger af træningslejren.«

Tyson Fury er altså ikke en mand som de fleste andre. Det så man også til onsdagens pressemøde inden kampen mellem Fury og Wilder. Her gik de to sværvægtskæmpere i kødet på hinanden.

Det medførte, at man aflyste den ellers klassiske ‘stare down’, der hører sig til indvejningen inden kampen. Seancen, hvor de to boksere kigger hinanden dybt i øjnene.

Foto: MARK RALSTON Vis mere Foto: MARK RALSTON

Det kan de til gengæld gøre natten til søndag, hvor de endelig skal finde ud af, hvem der er stærkest.

Og vinder Tyson Fury den kamp, som han naturligvis regner med, så har han også sin fejring klar.

»Efter den her kamp skal jeg bare have en masse kokain og ludere. Findes der noget bedre end kokain og ludere? Jeg går til de billige til 30 dollars. Giv altid dig selv et skud penicillin, inden du knalder dem,« siger Tyson Fury til programmet Daily Caller.

Så er der ligesom lidt at se frem til.