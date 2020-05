Formentlig er det kun de færreste, der ikke husker Mike Tysons hårdkogte attitude i en boksering.

Det resulterede blandt andet i en ikonisk boksekamp i 1997, der kostede et overrevet øre til Evander Holyfield, da Tyson satte tænderne i øret på modstanderen.

Bokseren var frygtløs, og nu fortæller han i et interview med The Sportsman, at han har et ganske særligt forhold til døden.

Sådan havde den nu 53-årige mand det, allerede dengang han tæskede løs på sine modstandere.

Mike Tyson bider Evander Holyfield i øret under kampen i 1997. Foto: SKY SPORTS Vis mere Mike Tyson bider Evander Holyfield i øret under kampen i 1997. Foto: SKY SPORTS

»Jeg vidste, at der var en mulighed for, at jeg døde under træning eller en kamp. Det vidste jeg. Men jeg var ikke bange, for jeg tænkte, at hvis nogen som helst ville dø, så ville det være mig, der ville slå ihjel. Den selvsikkerhed var en overlevelsesmekanisme,« siger Mike Tyson.

Livet på kanten har ændret på hans forhold til døden som noget, man skal frygte.

»Min erfaring siger mig, at jo mere jeg ved om ikke at eksistere, jo mere er jeg villig til at dø,« siger den ærlige Tyson, der i dag tjener millioner på intet ringere end cannabis.

Faktisk forklarer han, at livet formentlig er en større kamp end at skulle dø.

»At leve er formentlig sværere end at dø, hvis du spørger mig. Troen på det. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. For det kræver en del mod. Uden mod kan du ikke håndtere at leve. At leve er en rejse, at leve er en kamp.«

Der er ingen tvivl om, at Mike Tyson gennem mange år har været en af sportsverdenens mest kontroversielle skikkelser.

For nylig kom det blandt andet frem i bogen 'Taming the Beast: The Untold Story of Team Tyson', at stjernebokseren havde tænkt sig at tæske Michael Jordan ved et middagsselskab i 1988. Skænderiet omhandlede kvinden Robin Givens, som har datet basketball-stjernen Michael Jordan og været gift med bokseren.

'Mike fortalte alle, at han ville give Jordan en røvfuld. Jordan er skarpt klædt som altid, og han kan ikke komme hurtigt nok væk derfra,' skriver Rory Holloway i bogen