I årevis har Jamie Foxx drømt om at få lov til at portrættere Mike Tysons liv på det store lærred.

Det får han lov til nu.

Jamie Foxx er nemlig i gang med forberedelserne til at skulle spille den 53-årige bokselegende, og det er ikke kun fysikken, der skal arbejdes på.

Der ligger også et stykke arbejde i at lære Mike Tyson at kende som person uden for bokseringen, og det er ikke nødvendigvis nogen flatterende historie.

Mike Tyson var i Danmark i 2018, hvor han og Mikkel Kessler afholdt et fælles talkshow om op- og nedture i boksning. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mike Tyson var i Danmark i 2018, hvor han og Mikkel Kessler afholdt et fælles talkshow om op- og nedture i boksning. Foto: Mads Claus Rasmussen

I en Instagram-samtale med den amerikanske underholdningsmogul Charlie Mack fortæller Mike Tyson selv, at Jamie Foxx har lidt i vente, før optagelserne starter.

»Han kommer til at gøre det rigtig godt, det ved jeg. Jeg er meget taknemmelig. Jeg er meget begejstret.«

»Jeg kommer til at sætte mig ned med ham og fortælle hele sandheden, og bliver nødt til at bearbejde det. Det bliver ikke kønt,« siger han ifølge The Sun til Charlie Mack.

Allerede nu har Jamie Foxx lagt enormt meget fysik på til at skulle spille rollen som Mike Tyson i filmen, der får navnet 'Finding Mike'. Læs mere om det her.

Mike Tyson selv har da også gennemgået lidt af en forvandling hen over de år, efter han har nydt livet som pensioneret boksestjerne. Og for nyligt har det fået rygterne om et chok-comeback til at florere på det kraftigste.

Der er endnu ikke mange detaljer ude om 'Finding Mike'-produktionen, men det har været flere år undervejs. Allerede tilbage i 2008 udtalte Mike Tyson, at han og Jamie Foxx ville komme til at arbejde sammen om en film om bokserens liv, og at han selv ville være producer på filmen.

Flere gange har Jamie Foxx løftet sløret for, at der blev arbejdet på at få filmen til at ske, og nu ser det altså ud til at lykkes. Han har tidligere fortalt, at Martin Scorsese skulle være instruktør på en film om Tysons liv, men det vides ikke, om de planer stadig holder i dag.

Jamie Foxx har tidligere vundet en Oscar som bedste hovedrolle for at portrættere Ray Charles i filmen 'Ray'.