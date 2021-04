Boksesporten er blevet ramt af en tragedie i forbindelse med ungdoms-VM for amatører, der blev bokset i Polen.

Her mistede den kun 18-årige Rashed Al-Swaisat fra Jordan livet, da han pådrog sig massive hjerneskader efter en knockout i tredje omgang ved stævnet den 16. april.

Først onsdag måtte lægerne give op på et hospitalet i byen Kielce, hvor man havde forsøgt at behandle hjerneskaden, som viste sig at være så alvorlig, at den unge boksers liv ikke stod til at redde.

Det var Rashed Al-Swaisats første kamp ved ungdoms-VM, hvor han stod overfor Anton Winogradow fra Estland i letsværvægtsklassen.

We are deeply saddened to learn of the death of Rashed Al-Swaisat. The young boxer from Jordan tragically died after being knocked out at the Youth World Championships in Kielce, Poland.

Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/YelVaXUYWG — Boxing News (@BoxingNewsED) April 28, 2021

Det Internationale Bokseforbund (AIBA) begræder tragedien på dets hjemmeside.

»Det er med stor sorg, at vi fik beskeden om, at Rashed Al-Swaisat fra Jordan har mistet livet, at han blev indlagt på hospitalet den 16. april efter kampen ved AIBAs ungdoms-verdensmesterskab. Rashad er i vores hjerter og vores bønner. Vores tanker går til hans familie, venner og holdkammerater, som vi sender vores ubetingede kondolencer,« skriver AIBA.

Ifølge referater fra Rashed Al-Swaisats kamp var han klart bagud på point efter de to første omgange, hvorefter han kollapsede i tredje og sidste omgang.

Det vides endnu ikke, om dødsfaldet kom fra de slag, han modtog i ringen, eller om jordaneren i forvejen har en underliggende hjerneskade.