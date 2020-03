Den engelske verdensmester Billy Joe Saunders er blevet afsløret i at komme med instrukser til, hvordan mænd kan banke kvinder derhjemme under corona-nedlukningen.

Det sker i en video, som er blevet lækket i weekenden.

Her ser man den 30-årige bokser under en træningssession, hvor han slår løs på en sandsæk.

Og mens han uddeler tæv til sandsækken, begynder han at komme med sine instruktioner.

»Jeg ville bare lave en lille video til alle jer fædre og mænd, hvis I har kærester osv. Den her covid-19 er åbenlyst meget alvorlig, og vi bliver isoleret væk,« siger WBO-verdensmesteren og fortsætter:

»Hvis din gamle kone brokker sig, og du prøver at være tålmodig, du prøver at være rolig, cool – men efter dag seks er du lige ved at eksplodere.«

»Lige pludselig går hun på dig, spytter lidt gift i hovedet på dig, klar til at sige noget – du har måske ladet opvasken stå – jeg ved ikke, hvad du har gjort for at gøre hende sur.«

»Når hun kommer ind, og hun lige skal til at sige noget, så eksploderer du lige pludselig og slår hende på hagen.«

Foto: Peter Cziborra Vis mere Foto: Peter Cziborra

»På dette tidspunkt ser hun stjerner og tænker 'hvad skete der?'. Hun er i skræktilstand.«

»Hun aner ikke, hvad der sker, og lige pludselig går du ned på knæ og gør det færdigt. Det skulle hjælpe på det,« siger Billy Joe Saunders, der er WBO-champion i supermellemvægt.

Videoen har floreret på WhatsApp, før den havnede hos Daily Mirror, som bragte historien.

Og det udløste efterfølgende stormvejr mod Billy Joe Saunders på sociale medier.

Derfor var bokseren også hurtigt ude med en undskyldning på Twitter.

»Jeg ville aldrig tolerere vold i hjemmet.«

»Hvis jeg så en mand røre en kvinde, ville jeg personligt smadre ham. Jeg undskylder, hvis jeg har fornærmet nogen kvinder,« skriver Billy Joe Saunders

Den opsigtsvækkende video er langtfra første gang, Billy Joe Saunders gør sig uheldigt bemærket.

Eksempelvis fik han i 2018 en stor bøde for at bringe boksningen i miskredit, efter han havde lavet en skandalevideo med en prostitueret. Den kan du læse ved at klikke her.