140 sekunder.

Længere tid skulle Floyd Mayweather ikke bruge på at tjene lige omkring 58,5 millioner kroner.

Bokseren er i forvejen en af sportsverdenens rigeste udøvere, men denne gang skulle den pensionerede bokser ikke yde meget for at øge formuen.

Det gjorde han i opvisningskamp i Tokyo mandag, hvor han besejrede den japanske kickboxer Tenshin Nasukawa i en boksekamp, der var programsat til tre omgange á tre minutter.

Floyd Mayweather slårTenshin Nasukawa i gulvet. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA

Foto: ISSEI KATO

I stedet varede den kun knap én omgang - og det udviklede sig til lidt af en farce.

41-årige Floyd Mayweather gik grinende rundt i ringen undervejs, og tre gange slog han sin 21 år yngre modstander og langt, langt lettere modstander i gulvet.

Til sidst smed Tenshin Nasukawa sekundanter håndklædet i ringen.

Se kampen i sin fulde længde her:

Floyd Mayweather the greatest businessman in the world, $9 million dollars for this #MayweatherNasukawa

Som brugeren skriver: 'Floyd Mayweather er den største forretningsmand i verden. Ni millioner dollar for det her'.

Efter 'kampen' understregede den amerikanske bokser med sine udtalelser, hvor stor klasseforskel der reelt var på de to fightere med forskellig baggrund. Eksempelvis havde Tenshin Nasukawa aldrig tidligere bokset.

»Om jeg var i træningslejr for kampen her? Nej. Jeg var i træningslokalet et par gange,« sagde Floyd Mayweather ifølge BBC Sport:

»Det var ren underholdning. Vi havde det sjovt. Det ville have det til at ske i Japan, så jeg sagde 'hvorfor ikke?'.«

Vis dette opslag på Instagram What if I told you I was making $9,000,000 for 9 minutes of sparring in Tokyo Japan would you do the same if you were me? I like to call it a 9 minute walk thru. #Tokyo #Japan Et opslag delt af Floyd Mayweather (@floydmayweather) den 30. Dec, 2018 kl. 5.12 PST

Floyd Mayweather havde selv på forhånd fortalt om den store sum penge, han var stillet i udsigt til at tjene på opvisningskampen.

»Hvad hvis jeg fortalte jer, at jeg kommer til at tjene ni millioner (dollars, red.) på ni minutters sparring i Tokyo, Japan - ville I gøre det samme, hvis I var mig? Jeg ville kalde det ni minutters spadseretur.«

Efterfølgende fik amerikaneren, der aldrig tabte en professionel boksekamp inden sit karrierestop, dog også kritik fra bokse- og kampsportsverdenen for det store mismatch mellem de to kæmpere - hvor Floyd Mayweather altså på alle måder var overlegen.

Eksempelvis lovede mesterbokseren Manny Pacquiao, at han i fremtiden selv kun vil møde modstandere på sin egen størrelse eller større.

Here is an early New Year's resolution. To continue to only fight experienced opponents who are my size or bigger. @PBC @TGBPromotions @SHOSports @ShowtimeBoxing @MGMGrandGarden @AXS #PacquiaoBroner — Manny Pacquiao (@mannypacquiao) December 31, 2018

Mayweather vs Nasukawa is the biggest scam in sports history. Even bigger than Mayweather vs McGregor #RIZIN — Alptekin Ozkilic (@alpozkilicmma) December 31, 2018

Congrats to @FloydMayweather he beat up a virgin tonight but the old must go. Let’s go — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) December 31, 2018

Mens det fra folk i MMA-sporten lød om kampen, at det var 'det største bedrag i sportshistorien', hvorefter Floyd Mayweather blev ønsket 'tillykke med at have gennembanket en jomfru'.