Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To år.

Så længe er den britisk-pakistanske bokser Amir Khan blevet udelukket fra sporten efter at have brudt dopingreglerne.

Et brud, Khan har erkendt, men han fortæller, at han ikke indtog stoffet 'med vilje', skriver BBC.

Den tidligere verdensmester blev testet positiv for ostarine – der har lignende virkninger som testosteron – i februar 2022 efter kampen mod Kell Brook.

Amir Khan efter nederlaget til Kell Brook i februar 2022. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Amir Khan efter nederlaget til Kell Brook i februar 2022. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Her blev han besejret på knockout i sjette runde i det, der viste sig at være hans sidste professionelle kamp, i og med han trak sig tilbage fra sporten tre måneder senere.

Dermed har udelukkelsen på to år ikke længere den store betydning fra Khan, der afsluttede sin karriere, hvor det blev til 34 professionelle sejre og seks nederlag.

Selvom boksehandskerne nu er lagt på hylden, lader det dog ikke til, at Khan vil ligge på den lade side.

Han har nemlig skabt sig et stort navn i reality-verdenen.

Blandt andet har han været med i det australske reality-show: 'I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!' og deltaget i sit eget BBC-reality-show 'Meet the Khans: Big in Bolton'.

Senere på måneden skal han igen optræde i førstnævnte show.