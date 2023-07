I 2012 repræsenterede Félix Verdejo sit land Puerto Rico ved OL.

Siden har bokserens liv taget noget af en drejning, efter han i maj 2021 blev Verdejo sigtet for drab på sin elskerinde, Keishla Rodríguez, og parrets ufødte barn.

Fredag blev han kendt skyldig i to anklager relateret til den 27-årige kvinde og barnets død, skriver nyhedsbureauet AP.

30-årige Verdejo er blevet dømt for kidnapning, som førte til elskerindens død samt for at have forårsaget et ufødt barns død.

Sagen har ført til store protester mod vold mod kvinder i Puerto Rico. Foto: Thais Llorca/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Sagen har ført til store protester mod vold mod kvinder i Puerto Rico. Foto: Thais Llorca/EPA/Ritzau Scanpix

Mere end 30 personer havde vidnet i retssagen, herunder nøglevidnet Luis Antonio Cádiz, en ven af ​​Verdejo, som også var anklaget i sagen.

Cádiz fortalte, at Verdejo, som er gift med en anden kvinde, havde presset Keishla Rodríguez til at få en abort, før hun blev dræbt.

Verdejo havde inden Rodríguez' død injiceret hende med fentanyl og xylazin, der er et beroligende middel til heste og andre dyr.

Herefter havde både Verdejo og Cádiz, som ikke blev dømt i sagen, bundet hendes lemmer til en cementblok, hvorefter hun levende blev smidt ud fra en bro og ned i en lagune.

Ifølge Cádiz' ringede han til alarmcentralen nogle dage senere for at oplyse om placeringen af Rodríguez' lig.

Domsafsigelsen finder sted 3. november, hvor den tidligere puertoricanske bokser risikerer fængsel på livstid.