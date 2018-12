Den tyske bokser og tidligere verdensmester Markus Beyer er død blot 47 år gammel efter kort tids sygdom.

Den tyske bokseverden er ramt af sorg efter nyheden om, at den tidligere verdensmester Markus Beyer er død.

Det skriver den tyske avis Bild.

Markus Beyer indstillede sin professionelle boksekarriere i 2008, hvor han stod noteret for 35 sejre, tre nederlag og en enkelt uafgjort.

Mikkel Kessler vandt over tyske Markus Beyer i tredje omgang på knockout. Nederlaget betød reelt enden på tyskeren flotte karriere. Her sidder Beyer til tælling i Parken i 2006. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mikkel Kessler vandt over tyske Markus Beyer i tredje omgang på knockout. Nederlaget betød reelt enden på tyskeren flotte karriere. Her sidder Beyer til tælling i Parken i 2006. Foto: Bax Lindhardt

Det ene af de tre nederlag kom i 2006 i en dobbelt VM-kamp i Parken mod danske Mikkel Kessler om bælterne hos WBA og WBC.

Her var Mikkel Kessler fuldstændig suveræn, og han slog tyskeren ud i kampens tredje omgang.

Efter sin professionelle boksekarriere arbejdede Markus Beyer videre som ekspertkommentator på tysk tv.

Hans træner, legenden Ulli Wegner, er hårdt ramt af den triste nyhed om hans tidligere bokseelev.

Markus Beyer og Mikkel Kessler boksede om to af de største bælter i supermellemvægt. (Keld Navntoft/Scanpix) Foto: KELD NAVNTOFT Vis mere Markus Beyer og Mikkel Kessler boksede om to af de største bælter i supermellemvægt. (Keld Navntoft/Scanpix) Foto: KELD NAVNTOFT

»Jeg kan ikke beskrive mine følelser med ord. Alle ved, at han var min yndligs-bokser, men det var også mennesket bag. Markus Beyer var et godt menneske. Jeg har det, som om nogen har slået mig ind i tarmene. Jeg er nødt til lige at komme mig over det her,« siger Ulli Wegner ifølge Bild.

Markus Beyer blev første gang verdensmester, da han i 1999 overraskende slog engelske Richie Woodhall på udebane. Herefter forsvarede han titlen et hav af gange.