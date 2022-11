Lyt til artiklen

En tidligere sværvægtsbokser er blevet anklaget af det amerikanske justitsministerium for handel med 22 tons kokain til en værdi af over 1 milliard dollar.

43-årige Goran Gogic fra Montenegro blev anholdt søndag aften, mens han forsøgte at komme ombord på et fly til Zürich i Schweiz fra Miami International Airport i USA, efter at være blevet tiltalt af en storjury i New York i sagen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den opsigtsvækkende sag mod den tidligere bokser er en del af en af ​​de største kokainbeslaglæggelser i USAs historie.

Goran Gogic er anklaget for tre tilfælde af overtrædelse af den føderale søfartslovgivning om narkotika og én anklage om sammensværgelse.

Hver anklage har en obligatorisk strafferamme på minimum 10 års fængsel og en mulig livstidsdom.

Anklagerne stammer fra beslaglæggelsen af22 tons kokain fra tre kommercielle fragtskibe i 2019 ved amerikanske havne.

Gerningsmændene transporterede kokainen på fragtskibene fra Colombia til Europa gennem de amerikanske havne.

Ifølge retspapirerne stod Goran Gogic for logistikken og koordinerede med både besætningsmedlemmer, colombianske smuglere og europæiske havnearbejdere til gavn for ham selv og hans Balkan-baserede karteller.

Gogics forsvarsadvokat Lawrence Hashish udtaler, at anklagerne kommer som en overraskelse for hans klient og at han er uskyldig. Advokaten forklarer, at hans klient var i USA på grund af et boksestævne.

Goran Gogic boksede professionelt fra 2001 til 2012, hvor han vandt 21 kampe, tabte fire og to endte uafgjort.