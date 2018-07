Patrick Nielsen er allerede begyndt at træne op til en revanche mod tyske Arthur Abraham. Nu skal promotoren bare ud af busken.

Selvom der har været stille om den danske topbokser Patrick Nielsen siden det omdiskuterede nederlag til den aldrende boksestjerne Arthur Abraham, rykker revanchen mellem de to fortsat nærmere. Det erfarer B.T.

Patrick Nielsen var rasende efter point-nederlaget med dommerstemmerne 1-2 og krævede straks en omkamp.

Der har siden kampen i april måned været forhandlinger med Team Sauerland og de to bokseres repræsentanter. Her går planerne pt. på, at man vil lave kampen i København til oktober.

Lige nu mangler de sidste og afgørende underskrifter blot at ramme papiret. Alligevel er Patrick Nielsen gået i gang med at forberede sig til et nyt opgør med Arthur Abraham.

Det fortæller han til B.T.

»Jeg er allerede i gang med træningen, hvor jeg giver den maksimalt gas. Denne her gang kommer der, uanset hvor kampen bliver, ingen tvivl om, hvem der er vinderen,« siger Patrick Nielsen og fortsætter:

»Jeg skal bare være i så hjernedød god form, så der slet ikke hersker tvivl om resultatet, så jeg er i gang.«

Patrick Nielsen var knust efter nederlaget til Arthur Abraham. Nu træner han igen i håbet om en revanche. (foto Daniel Carøe Remar) Vis mere Patrick Nielsen var knust efter nederlaget til Arthur Abraham. Nu træner han igen i håbet om en revanche. (foto Daniel Carøe Remar)

Patrick Nielsen var sur og skuffet efter kampen mod Arthur Abraham i Offenburg. (foto Daniel Carøe Remar) Vis mere Patrick Nielsen var sur og skuffet efter kampen mod Arthur Abraham i Offenburg. (foto Daniel Carøe Remar)

Det er egentlig ikke, fordi parterne ikke kan nå til enighed, at kontrakten endnu ikke er underskrevet. Dialogen har bare været sat på standby i et stykke tid.

Ifølge Patrick Nielsens manager Simon Lundt ligger bolden nemlig lige nu hos promotor Team Sauerland i forhold til at få underskrevet den endelige aftale.

»Der er intet, som hindrer, at vi kan få det på plads i denne her uge. Vi har i princippet vores på plads, så det er bare dem (Sauerland, red.), som skal komme ud af busken,« siger Simon Lundt til B.T.

Han håber, at promotor Nisse Sauerland finder tid i kalenderen til at se på det danske boksemarked, efter Team Sauerland har været travlt optaget med den verdensomspændende bokseturneringen World Boxing Super Series.

»Nu er denne her World Boxing Super Series overstået, og så har de rig mulighed for at komme i arbejdstøjet igen og se mod Danmark i bare lige et øjeblik,« siger Simon Lundt.

I Tyskland har Arthur Abraham efter nogle måneders stilhed meddelt, at han igen er klar til at bokse. Her nævner han en kommende i kamp i oktober som den første af to mulige i 2018.

Det falder umiddelbart godt sammen med, at Patrick Nielsen også forventer at bokse til oktober.

Arthur Abraham og træner Ulli Wegner kan være på vej til Danmark. (Reuters / Andrew Couldridge Livepic) Foto: Andrew Couldridge Vis mere Arthur Abraham og træner Ulli Wegner kan være på vej til Danmark. (Reuters / Andrew Couldridge Livepic) Foto: Andrew Couldridge

Arthur Abraham vandt kampen mod Patrick Nielsen, men mange såede efterfølgende tvivl om resultatet på tyskerens hjemmebane i Offenburg.

Selv Arthur Abrahams træner Uli Wegner mente efter kampen, at sejren burde have været gået til Patrick Nielsen, og han talte allerede dengang om, at Arthur Abraham måtte forbi Patrick Nielsen igen, før han kunne drømme om en sidste VM-kamp.

B.T. har været i kontakt med promotor Nisse Sauerland, men han havde ikke umiddelbart nogle kommentarer til forhandlingerne om en revanchekamp mellem Patrick Nielsen og Arthur Abraham i Danmark til efteråret.