Selv om det urealistiske skulle ske, at Anthony Joshua bliver knockoutet på under ti sekunder, vil han stadig have tjent meget mere i løbet af de få øjeblikke, end hvad langt de fleste når at tjene i løbet af et helt liv.

For lørdag den 7. december skal den britiske superstjerne forsøge at revanchere nederlaget, som han led til underhunden Andy Ruiz Jr tilbage i juni.

Et nederlag, som kostede Joshua på VM-bælterne i de tre store bokseforbund WBA, IBF og WBO i sværvægt. Til gengæld indbragte kampen ham 18 millioner pund, svarende til knap 156 millioner kroner.

Men det er peanuts i forhold til, hvad der tikker ind på Anthony Joshuas konto i forbindelse med revanchekampen.

Andy Ruiz Jr slog Anthony Joshua på sensationel vis i den juni-måned. På lørdag skal de dyste i en revanchekamp. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Andy Ruiz Jr slog Anthony Joshua på sensationel vis i den juni-måned. På lørdag skal de dyste i en revanchekamp. Foto: ANDREW COULDRIDGE

578 millioner kroner. Smag på ordene. 578. millioner. kroner.

Det er, hvad Anthony Joshua får i forbindelse med omkampen mod Andy Ruiz Jr. Sidstnævnte kan se frem til en check på 'sølle' 88 millioner kroner. Det skriver flere medier, herunder Daily Mail.

Allerede inden Joshua på uventet vis tabte kampen i juni, har det været planlagt, at de to skulle mødes i en kamp igen i december. Nu er den altså lige om hjørnet.

Dysten mellem de to finder sted i Diriyah i Saudi-Arabien lørdag aften omkring kl. 22 dansk tid.

Anthony Joshua og Andy Ruiz Jr i september 2019. Foto: ANDY RAIN Vis mere Anthony Joshua og Andy Ruiz Jr i september 2019. Foto: ANDY RAIN

Kampen er den fjerdestørste i boksningens historie rent økonomisk, hvis man lægger de to bokseres indtjeninger sammen, og kampen vil gøre Joshua til den højest betalt britiske bokser nogensinde for en enkelt kamp.

Han kommer dog ikke i nærheden af legenden Floyd Mayweather, der fik 275 millioner dollars - svarende til 1,863 milliarder kroner for matchen mod Conor McGregor.

Andy Ruiz Jr har kæmpet 34 gange, hvor 33 er vundet og 22 er vundet på knockout. Anthony Joshua har kæmpet 23 gange, hvoraf 22 er vundet på knockout. Hans eneste nederlag var selvsagt mod Andy Ruiz Jr i sommer.

Kampen har ikke kun enorm økonomisk betydning for 30-årige Joshua. Et nederlag kan nemlig stille seriøse spørgsmålstegn ved bokserens fremtid i sporten.

