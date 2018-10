Den amerikanske boksestjerne Floyd Mayweather har det med at blive uvenner med sine boksekollegaer, og nu er det sket igen.

I et opslag på Instagram har han nemlig delt et noget uheldigt billede af den tidligere rival Oscar De La Hoya, der gik under kælenavnet ‘The Golden Boy’.

Til billedet skriver Mayweather:

'For 11 år siden kæmpede jeg mod hende og hendes navn er Oscar ‘Golden Girl’ De La Hoya. Venligst skriv den mest respektløse billedtekst, du kan tænke på.'

Billedet blev lækket for mere end ti år siden, hvor De La Hoya i første omgang benægtede, at det var ægte, men indrømmede fire år senere, at den var god nok.

Oscar De La Hoyas promotorselskab har for nyligt har lavet en aftale med streamingtjenesten DAZN, der streamer sportsbegivenheder, og det skulle angiveligt være det, der er skyld i Mayweathers udbrud.

De to boksere mødte hinanden i ringen tilbage i 2007, hvor Floyd Mayweather vandt opgøret efter en split-decision.

Torsdag har den nu 45-årige De La Hoya så slået tilbage på Twitter.

Hey, @Canelo someone is salty about your record breaking contract with @DAZN_USA. Good thing we will never resort to hitting women. #DomesticAbuser #DomesticViolence #AntiDomesticViolence #Salty #FloydMayweather #SaltyFloyd #FloydSaltyMayweather #whyyoumad pic.twitter.com/tUT43eEMCi — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 18. oktober 2018

Til opslaget skriver han: 'Hey, Cancelo (mexikansk bokser, red.). Nogen er irriteret over din rekord-kontrakt med DAZN. Det er godt, at vi aldrig vil ty til at slå kvinder.', skriver han.

Her henviser De La Hoya til en dom, som Mayweather fik tilbage i 2011. Han erkendte han sig skyldig i at have angrebet sin kæreste Josie Harris, mens to af deres børn så på, og sad i fængsel i to måneder.

Floyd Mayweather har også været ude efter Cancelo Alvarez, som han også har bokset mod.

Mexicanske Cancelo Alvarez har underskrevet en aftale med DAZN for hele 365 millioner dollars, og det skulle være det, der har vakt Mayweathers opmærksomhed.