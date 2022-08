Lyt til artiklen

Den britiske bokselegende Tyson Fury er blevet ramt af kæmpe sorg.

For den 34-årige verdensstjernes fætter blev stukket i halsen og myrdet lørdag aften.

Det fortæller Fury i et opslag på Instagram søndag, som du kan se nederst i artiklen.

'Min fætter blev myrdet i går (lørdag, red.). Stukket i halsen. Det her er ved at blive latterligt. Idioter bærer knive. Det her skal stoppe hurtigst muligt,' skriver han om den frygtelige hændelse, der har ramt familien.

34-årige Tyson Fury. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere 34-årige Tyson Fury. Foto: JUSTIN TALLIS

Midt i sorgen kommer Tyson Fury derfor med en opfordring til den britiske regering.

'Regeringen bliver nødt til at forøge straffen for kriminalitet med knive,' skriver han videre, inden han slutteligt sætter et par ord på den sorg, som hele familien lige nu befinder sig i.

'Livet er dyrebart, og det kan være væk meget hurtigt. Nyd hvert øjeblik. Hvil i fred, Rico Burton. Må Herren Gud give dig et godt sted i himlen. Vi ses snart.'

Ifølge flere engelske medier er det lige nu usikkert, hvor den forfærdelige forbrydelse helt præcist fandt sted, samt hvad motivet var.

Tyson Fury, som også er kendt som 'The Gypsy King', er tidligere dobbelt verdensmester i sværvægtsklassen.

Briten meddelte i april, at han stoppede karrieren som ubesejret med 32 sejre og en enkelt uafgjort.