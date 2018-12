Sværvægtsbokseren Tyson Fury var væk fra bokseringen i små tre år, før han i juni skulle gøre comeback. Og under comebacket gemte hans kone på en stor hemmelighed.

For alt imens Tyson Fury brugte det meste af dagen den 9. juni på at forberede sig på at vinde over Sefer Seferi, var sagen ganske anderledes for Paris Fury.

»Jeg var omkring otte uger henne. På kampdagen vidste jeg, at jeg havde mistet vores barn.«

»Jeg sagde det ikke til Tyson før, han skulle i ringen. Hurtigt efter fortalte jeg ham det, og dagen efter tog vi på hospitalet, hvor det blev bekræftet,« fortæller Paris Fury til Mirror.

Paris Fury omfavner sin mand. Arkivfoto. Foto: Ina Fassbender Vis mere Paris Fury omfavner sin mand. Arkivfoto. Foto: Ina Fassbender

Parret var knuste over den forfærdelige besked, og det er ikke den eneste kamp, de har måttet kæmpe.

I den treårige periode, hvor Tyson Fury ikke boksede, kæmpede den enorme englænder med et alkohol- og stofmisbrug, depression og mentale problemer, der gav ham selvmordstanker.

Paris Fury afslører i samme interview, at hun overvejede at forlade sin mand.

»Men jeg tænkte: 'skrider du fra den, du elsker? Lader du dem klarer problemerne selv og lader dem implodere?' Tyson har aldrig droppet mig eller vores børn, og vi droppede ikke ham. Vi er sammen, og vi kommer gennem det som et hold,« forklarer Paris Fury.

Deontay Wilder og Tyson Fury boksede en dramatisk kamp om VM-bæltet i sværvægt. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Deontay Wilder og Tyson Fury boksede en dramatisk kamp om VM-bæltet i sværvægt. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Der var kom dog hurtigt babylykke hos familien Fury efter parrets tabte barn. Fem uger senere var Paris Fury gravid igen, og de venter en søn til marts. Deres femte barn.

»Vi var stadig knuste over tabet, men lykkelige på samme tid,« siger hun til Mirror.

Tyson Fury var senest i ringen den 1. december, hvor han boksede mod amerikanske Deontay Wilder. Begge boksere var ubesejrede inden kampen - og det er de fortsat, da kampen endte uafgjort.

De tre dommere var fordelt på resultaterne, så én havde Fury som vinder, én havde Wilder som vinder, og én havde kampen uafgjort. Og det var der mange, der var utilfredse med.