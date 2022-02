Boksefans over hele verden drømmer om at se Tyson Fury og Anthony Joshua møde hinanden i ringen.

Men indtil videre har de to engelske stjerner kun været i infight udenfor ringen.

Her får den til gengæld heller ikke for lidt, når de to sviner hinanden til.

Spydighederne har stået på i flere år, og senest er det Tyson Fury, som har sat en verbal slagserie ind på Joshua i et interview med ESPN.

Tyson Fury er ikke ligefrem den store fan af Anthony Joshua (på billedet, red.). Foto: ANDREW COULDRIDGE

»Jeg synes, han er en ubrugelig gammel hjemløs,« konstaterer WBC-verdensmesteren indledende om sin rival.

Fury håner blandt andet Joshua for det sensationelle nederlag til Andy Ruiz Jr. i 2019, hvor englænderen tabte fire VM-bælter.

»Så snart han gik et niveau op, fik han tæsk. Han forsøgte at tage til USA, hvor rigtige boksere bokser, og han blev fuldstændig udslettet af en fed knægt, der havde fået kort varsel,« lyder det om kampen, som blev sat i stand på kort tid, da Joshuas oprindelige modstander blev testet positiv for doping.

»Så om jeg synes, han er en stor bokser? Nej, for fanden - jeg synes ikke, han er en stor bokser. Jeg synes, han er en ubrugelig bums,« lyder det fra Fury, som samtidig mener, at Joshuas tid som topbokser synger på sidste vers.

Han henviser til, at Anthony Joshua i efteråret højst overraskende tabte til Oleksandr Usyk - og når de to i år skal mødes i en revanchekamp, tror Fury, at der venter endnu en nedtur for englænderen.

»For mig er han en ubrugelig gammel bums. Han kommer ikke forbi Oleksandr Usyk i sin næste kamp. Hans karriere er slut,« siger Tyson Fury.