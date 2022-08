Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske boksepromotor Mogens Palle er død efter længere tids sygdom i en alder af 88 år.

Og en af dem, der arbejdet tættest med Palle, er den danske bokser 'Super'-Brian Nielsen, som var med til at starte en gylden periode i dansk boksning i 1990erne.

De to har holdt en tæt kontakt til det allersidste.

»Jeg har set ham hver gang, jeg har været hjemme. Han vidste jo godt, hvilken vej det gik. Han var også blevet gammel, men det er en lortesygdom,« siger Brian Nielsen til B.T. med henvisning til den kræftsygdom, Palle led af.

Brian Nielsen og Mogens Palle gik i 2015 sammen for at skabe nye store danske boksekampe. Foto: Simon Læssøe Vis mere Brian Nielsen og Mogens Palle gik i 2015 sammen for at skabe nye store danske boksekampe. Foto: Simon Læssøe

Han sender en kærlig tanke til Palle for at have skabt sin karriere.

»I min verden er han den største, der nogensinde har været i dansk boksning. Der kommer aldrig en som ham igen. Han har betydet alt for min karriere,« lyder det.

Og især ét øjeblik i ørkenen i Nevada har sat sig fast hos Brian Nielsen.

Caesars Palace i Las Vegas er ikke blot et hotel, men det er også et af de mest ikoniske steder i international boksning.

Her blev der op igennem 1990erne afholdt nogle af sportens største kampe. Og det var her, at der opstod et øjeblik, som Brian Nielsen altid vil huske Mogens Palle for.

Et møde med den legendariske promotor Don King.



»Don King kommer gående sammen med 20 journalister. Og der spotter han så Mogens. ‘MOGENS!’, råber han. Ham ville han altså hellere snakke med. Det viser lidt af den respekt, der var for ham,« siger Nielsen og fortsætter:



»Han var sej at forhandle med, men noget, jeg altid vil huske, er den respekt, han havde uden for Danmark. Ude i verden. Det har jeg hæftet mig mest med. Der kommer aldrig én som ham igen.«