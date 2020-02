Blod, stolekast, masseslagsmål.

Voldsomme scener udspillede sig til England Boxing National Youth Championships i Coventry lørdag aften.

Under stævnet, hvor landets mest talentfulde boksere på herre- og damesiden dyster om nationale titler i deres respektive vægtklasser, udbrød der nemlig masseslagsmål mellem tilskuere.

Det skriver Daily Mail, der også beretter, at mindst fire personer er kommet på hospitalet – dog uden at være i livsfare.

Unbelievable scenes today @England_Boxing Youth Championships in Coventry disgusting pic.twitter.com/mgAMq67wNK — Wayne Smith. (@wayBsmith) February 15, 2020

På Twitter er der flere videoer fra stævnet, hvor man kan se folk kaste med stole efter hinanden, mens andre løber for at komme i sikkerhed. Ovenfor ses en video optaget af en af trænerne ved stævnet.

Man kan ligeledes se, at en person har fundet en brandslukker frem, som han benytter mod nogle af de ophidsede tilskuere.

Der er spekulationer om, at slagsmålet er opstået mellem forældre til de dystende boksere.

På Twitter flyder det over med harme og frustration over, at dårlige rollemodeller har ødelagt weekenden for de unge boksere og deres familie.

Her skriver en bruger bl.a.:

»Det, der skete i dag, er en skændsel. Alle de unge boksere, deres familier og trænere har brugt meget tid på at forberede sig til denne turnering, og nu er det ødelagt. Jeg håber, de personer, der er kommet til skade, er okay. Hvad angår resten af dem, der startede det – I skulle skamme jer,« skriver en bruger, mens en anden opfordrer alle med videomateriale til at henvende sig til politiet.

Der er nemlig endnu ingen anholdte i forbindelse med masseslagsmålet.

Stævnet, der skulle være forløbet over tre dage, er blevet aflyst som konsekvens af de voldsomme begivenheder. Den engelske bokseorganisation England Boxing samarbejder nu med politiet om at finde frem til dem, der startede slagsmålet.