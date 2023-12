En talentfuld russisk bokser på bare 14 år kollapsede under en kamp og døde kort efter af sine kvæstelser.

Det melder flere russiske medier - heriblandt nyhedsbureauet TASS.

Den tragiske hændelse skete i byen Pervouralsk under en turnering 17. december. Den russiske sportsjournalist Alexander Lyutikov filmede hændelsen.

Den voldsomme optagelse viser, hvordan den 14-årige Timofey Shadrin fik gentagne slag mod kroppen.

Han endte med at kollapse i ringen efter de mange slag. Flere personer hastede op i ringen, hvor der blev givet livreddende førstehjælp.

Alexander Lyutikovs liv stod dog ikke til at redde, da han døde i ambulancen på vej til hospitalet.

Den 14-årige bokser havde ifølge TASS vundet turneringen før og det russiske nyhedsbureau skriver, at han var en meget lovende bokser.

TASS skriver videre, at der er sat en efterforskning i gang efter den tragiske hændelse for at kortlægge sagen.