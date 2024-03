MMA-stjerne, 'bare knuckle'-bokser, OnlyFans-aktør og nu også almindelig bokser.

Paige VanZant har mange kasketter at tage på, og den nyeste tilføjelse til CV'et kom på plads fredag, hvor hun annoncerede sin debut som bokser - denne gang med handsker.

»Min manager ringede i forgårs, og jeg blev tilbudt en boksekamp, og det tilbud tog jeg imod,« siger amerikaneren uden at sige for meget:

»Jeg ved ikke, om jeg kan give jer alle detaljerne, for jeg har ikke skrevet under på noget endnu. Men jeg har sagt ja til kampen.«

VanZant skiftede i 2020 sin karriere som MMA-kæmper i UFC-regi ud med en tilværelse i Bare Knuckle Fighting Championship og kæmpede altså med blottede knoer, inden hun efter få kampe gik all-in på at lave content til hendes OnlyFans.

Siden har både hende og hendes kæreste trukket meget opmærksomhed med deres åbenhed om både nøgenhed og sex.

Men nu tager den 29-årige altså igen handskerne på og skal efter planen i ringen et par dage inden hendes 30 års fødselsdag - hvilket ifølge hende selv passer som hånd i boksehandsken.

»Til at starte med var den tilbudte dato for kampen den 23. marts, hvilket var perfekt. Fandeme ja, jeg vil kæmpe en kamp mere, inden jeg bliver 30 år. Så jeg fortalte min manager, at fuck ja, jeg tager det,« fortæller hun ifølge The Sun.

I sin MMA-karriere var VanZant i buret 13 gange og vandt otte af sine kampe - heraf to ved knockout.