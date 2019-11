I Staples Centre er det til hverdag lydene af basketbolde, der rammer halgulvet, der fylder.

Men natten til søndag dansk tid bliver det noget helt andet, der kommer til at foregå på NBA-holdet LA Lakers' normale hjemmebane, når den forvandles til en boksering.

I det ene hjørne står Olaijide Olayinka Williams – også kendt som KSI – og i det andet står Logan Paul.

To YouTube-stjerner, der følges af mange hundrede millioner unge over hele verden, skal endnu en gang bokse mod hinanden, og efter pressemødet op til kampen har særligt en bemærkning fra KSI fået meget opmærksomhed.

»Jeg vil fucking slå dig ihjel,« sagde YouTube-stjernen til sin modstander, og han har efterfølgende været nødt til at uddybe, hvad han egentlig mente. For netop den kommentar har fået en del opmærksomhed.

'Jeg vil bare lige gøre noget klart i forhold til, hvad jeg sagde i går på pressemødet,' skriver han i et opslag på Twitter, hvor han forklarer sig.

'Jeg har ikke planen om oprigtigt at slå Logan ihjel i morgen. Jeg vil kun smadre hans YouTube-karriere og sjæl,' skriver 26-årige KSI, der endnu en gang slår fast, at han ikke ønsker at skade sin modstander på den måde fysisk.

'Efter denne kamp ønsker jeg stadig, at Logan er i live og har det godt,' skriver KSI inden kampen, der allerede får stor opmærksomhed.

Kampen mellem KSI og Logan Paul finder sted natten til søndag dansk tid. Foto: TOM JACOBS Vis mere Kampen mellem KSI og Logan Paul finder sted natten til søndag dansk tid. Foto: TOM JACOBS

Ifølge Sky Sports blev torsdagens pressemøde set mere end 3,5 millioner gange på 24 timer. En bid af det kan ses i toppen af artiklen her, hvor det også fremgår, at de to stak til hinanden inden kampen.

Hvem der vinder selve kampen, vil tiden vise, men på YouTube er det KSI, der i skrivende stund tager en snæver føring med 20,6 millioner følgere, mens Logan Paul har 20 millioner.

Det er ikke første gang, de to har mødt hinanden. Det skete også i august sidste år, og kampen blev kaldt 'den største i internethistorien'. Sidste år var det Manchester, der dannede rammerne for opgøret, som 15.000 tilskuere så.

Kampen mellem de to stjerner kan følges LIVE her på bt.dk natten til søndag.