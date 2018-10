Fremmødet var stort i Cirkusbygningen tirsdag aften.

For Mikkel Kessler og Mike Tyson skulle begge på scenen til et talkshow. Men blandt publikum var der også store navne.

En af dem var den tidligere landsholdsmålmand Peter Schmeichel, der ankom sammen med Michael Maze.

Også tv-værten Mikkel Kryger var at finde på den røde løber, som han ankom til alene.

Tidligere landsholdsmålmand Peter Schmeichel og bordtennisspiller Michael Maze. Foto: Nils Meilvang Vis mere Tidligere landsholdsmålmand Peter Schmeichel og bordtennisspiller Michael Maze. Foto: Nils Meilvang

Søren Malling har næverne hævet til en hyggelig aften. Foto: Nils Meilvang Vis mere Søren Malling har næverne hævet til en hyggelig aften. Foto: Nils Meilvang

TV-vært Mikkel Kryger. Foto: Nils Meilvang Vis mere TV-vært Mikkel Kryger. Foto: Nils Meilvang

Sangeren med amerikanske rødder, James Sampson. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sangeren med amerikanske rødder, James Sampson. Foto: Nils Meilvang

FCK-spilleren Jan Gregus havde også fundet vej til Cirkusbygningen, og det havde den tidligere rocker Brian Sandberg også sammen med blandt andet sønnen Oliver.

Lisa Lents ankom også, og det samme gjorde skuespilleren Paw Henriksen.

Også 'Familen fra Bryggen'-parret Stephanie Karma Christiansen og kæresten Cengiz Salvarli var blandt gæsterne.

De ankom alene som par men tilsluttede sig hurtigt Mikkel Kesslers kone Lea Hvidt, som selvfølgelig også var at finde blandt publikum.

Komiker Amin Jensen med kæresten Bente Dalsgaard. Foto: Nils Meilvang Vis mere Komiker Amin Jensen med kæresten Bente Dalsgaard. Foto: Nils Meilvang

Stephanie Salvarli (th), kendt som Geggo, har manden Cengiz Salvarli (tv) med ind for at se aftenens shov. Mikkel Kessler i midten med hustruen Lea Hvidt. Foto: Nils Meilvang Vis mere Stephanie Salvarli (th), kendt som Geggo, har manden Cengiz Salvarli (tv) med ind for at se aftenens shov. Mikkel Kessler i midten med hustruen Lea Hvidt. Foto: Nils Meilvang

Miss Universe Denmark 2018 Helena Hauser og tidligere Miss World Denmark og taekwondo-Europamester Lisa Lents. Foto: Nils Meilvang Vis mere Miss Universe Denmark 2018 Helena Hauser og tidligere Miss World Denmark og taekwondo-Europamester Lisa Lents. Foto: Nils Meilvang