Et særligt optrin i København får nu massiv opmærksomhed i store dele af verden.

Tirsdag besøgte de to YouTubere KSI og Logan Paul, der også kan kalde sig henholdsvis bokser og wrestler, den danske hovedstad for at promovere deres populære læskedrik 'Prime'.

Her opfordrede de to stjerner deres fremmødte fans på Ofelia Plads til at 'drikke det', og herefter blev der kastet en stor mængde flasker i deres retning.

De to griner tydeligt af episoden, der nu er gået viralt på de sociale medier, og flere store udenlandske medier har også fået øjnene op for optrinet i København.

Thank you, Copenhagen! pic.twitter.com/1N1CaZMP2q — DrinkPrime (@PrimeHydrate) June 27, 2023

'KSI og Logan Paul tvunget fra scenen, da sikkerhedsvagter træder til, efter fans kastede Prime efter dem,' lyder overskriften eksempelvis hos Daily Mail, der dog også konstaterer, at de to stjerner umiddelbart syntes, det var fedt, ligesom vagterne også havde et smil på læben.

Også det store amerikanske medie TMZ har set episoden.

'De vilde scener fandt sted, da YouTuberne, der er boksefjender men nu samarbejdspartnere, promoverede deres drik i Danmark, da nogle fra publikum besluttede, at de hellere ville kaste med flasker fremfor at drikke dem,' lyder det.

KSI har også selv kommenteret episoden på sociale medier.

'Den Prime-flaske, der ramte mit hoved, var prikken over i'et,' skriver han.

Også medier som talk Sport, Metro, Daily Express og LADbible har bemærket optrinet, ligesom tusindvis af mennesker også har kommenteret på det på Twitter.

Efter besøget i København tog KSI og Logan Paul videre til Norge. Det foregik ikke uden dramatik, da flere besvimede.

Det kan du læse mere om her.