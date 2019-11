Et spil for galleriet.

Hadet mellem YouTube-stjernerne Logan Paul og KSI har været på kogepunktet i perioden op til nattens netop overstået boksebrag.

Men i sejrsinterviewet med KSI efter kampen syntes stridighederne med et fingerknips begravet. Og det blev efterfølgende endnu mere klart, da Logan Paul lod sig interviewe som taber, hvor han mere end indikerede, at hele 'beefen' mellem de to var fake.

»Du havde min respekt før kampen. Jeg kan svine dig til, men det er en del af showet, det var for at sælge,« lød ordene.

Logan Paul hævder, at stridighederne med KSI var falske. Foto: TOM JACOBS Vis mere Logan Paul hævder, at stridighederne med KSI var falske. Foto: TOM JACOBS

Dagen inden opgøret, ved et pressemødet, nåede stridighederne ellers deres højeste, da KSI vakte enorm opsigt med en særlig kommentar

»Jeg vil fucking slå dig ihjel,« sagde YouTube-stjernen til sin Logan Paul, og efterfølgende var han nødt til at uddybe, hvad han egentlig mente.

'Jeg har ikke planen om oprigtigt at slå Logan ihjel i morgen. Jeg vil kun smadre hans YouTube-karriere og sjæl. Efter denne kamp ønsker jeg stadig, at Logan er i live og har det godt.,' skrev han på Twitter.

Logan Paul har også været ude med riven, hvor han blandt andet har stukket til KSI og påstået, at han ikke kan finde ud af matematik. Men alt dette ser nu ud til at have været en del af showet og for at sælge billetter.

Kampen mellem KSI og Logan Paul fandt sted natten til søndag dansk tid. Foto: TOM JACOBS Vis mere Kampen mellem KSI og Logan Paul fandt sted natten til søndag dansk tid. Foto: TOM JACOBS

De to kamphaner gav tilmed hinanden et kram efter kampen. En stor kontrast set i forhold til pressemødet dagen før, hvor KSI skubbede kraftigt til Logan Paul, hvorefter folk måtte holde dem adskilt.

Det var altså helt nye takter efter kampen, hvor også KSI viste gensidig respekt.

»Ved du hvad, vi skal have noget respekt for hinanden. Det kræver en stor mand at gå ind i ringen, og du er en stor mand,« lød det positivt fra KSI.

Efter seks omgange lød nattens scorekort 56-55 Logan Paul, 57-54 KSI og 56-55 KSI.