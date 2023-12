Sarah Mahfoud får - ud af det blå - chancen for et VM-bælte hos et af de helt store forbund.

En strid mellem World Boxing Council (WBC) og verdens bedste kvindelige fjervægtsbokser, Amanda Serrano, har åbnet døren for den danske boksestjerne Sarah Mahfoud.

Konflikten med WBC har nemlig resulteret i, at Serrano har opgivet sin VM-titel hos dem.

Mahfoud skal i kamp 13. januar i Royal Arena, og vinder hun mod ubesejrede Michela Braga, så har WBC beordret en kamp mod australske Skye Nicolson om den titel, som Serrano har vinket farvel til.

Den potentielle modstander er ubesejret i 9 kampe som professionel og ligger nummer øverst på WBC’s verdensrangliste.

»Det er fantastisk, at der nu ligger en VM-kamp klar til Sarah Mahfoud. Jeg har overbragt nyheden til Sarah, som er meget begejstret,« siger Bettina Palle, der repræsenter Mahfoud.

»Hun har holdt sig aktiv og vundet tre kampe siden sit pointnederlag til Amanda Serrano i en stor VM-kamp, som hun sprang til med relativt kort varsel. Det kommer hende til gode nu. Det her er helt klart en kamp, som vi forfølger, og vi vil naturligvis også forsøge at få den til Danmark.«