Den amerikanske sværvægtsbokser Deontay Wilder var inviteret ind i ESPN-studiet for at promovere sin kommende storkamp mod britiske Tyson Fury.

På et tidspunkt dukker en maskot op - umiddelbart en stor tortilla med overskæg og sombrero - i programmet.

Og af en eller anden grund vil værterne på programmet gerne have den hårdtslående bokser til at sætte et slag ind på maskotten. Det skulle de aldrig have gjort!

For Deontay Wilder holdt sig i den grad ikke tilbage, og med et frygtindgydende hug knockoutede han den forsvarsløse 'tortilla', der straks gik i gulvet. (SE SITUATION HERUNDER).

Deontay Wilder wanted to show-off how hard he punched on ESPN



He broke this mascot's jaw after not realising there was a person inside pic.twitter.com/ISjZZz7h09 — Ladbrokes (@Ladbrokes) October 13, 2018

Ifølge flere medier - heriblandt Daily Record - brækkede personen inde i maskotten sin kæbe i situationen, og Deontay Wilder påstod ifølge flere medier efterfølgende, at han ikke var klar over, at der var en person gemt i maskotten.

Men det afviser han nu selv i et opslag på sin Twitter-profil. Her undskylder han samtidig til maskotten.

»Jeg undskylder dybt til den tapre mand, der blev skadet. Jeg har den dybeste respekt for ham, hans deltagelse, villighed og mod,« siger han i en video på sin Twitter-profil.

»Og hvis det er sandt (at maskotten brækkede køben, red.), vil jeg personligt gerne invitere ham til min kamp den 1. december.«

Come on now... pic.twitter.com/7x9T29SfFk — Deontay Wilder (@BronzeBomber) October 14, 2018

Den 32-årige Alabama-bokser, der anslås til at være én af de mest hårdtslående i sin vægtklasse, står noteret for 40 sejre - heraf 39 på knockout - ud af 40 mulige.

Han møder den altid karismatiske og kontroversielle Tyson Fury i en Staples Centre i Los Angeles den 1. december.