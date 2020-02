Det er ikke til at se på Sarah Mahfoud, at hun for under et døgn siden boksede VM-kamp og blev kronet som ny verdensmester i fjervægt.

Triumfen blev en realitet natten til søndag, da argentineren Brenda Carabajal blev udbokset i samtlige af kampens ti omgange.

Her dagen derpå fanger B.T. en træt, men lykkelig Sarah Mahfoud.

»Jeg har det faktisk meget godt. Jeg tror, at jeg har fået et lille mærke over mit øje, men det kan man ikke rigtig se,« siger den 30-årige verdensmester.

Sarah Mahfoud ligner ikke en, der for under et døgn siden boksede VM-kamp. (privatfoto) Vis mere Sarah Mahfoud ligner ikke en, der for under et døgn siden boksede VM-kamp. (privatfoto)

»Jeg kan godt mærke, at ømheden er begyndt at komme en smule, men det er ikke noget, der kommer til at gøre ondt,« fortæller Sarah Mahfoud.

Hun befinder sig fortsat på en lyserød sky, efter hendes store drøm om en VM-titel i et anerkendt forbund nu er gået i opfyldelse.

»Jeg har det rigtig godt, men jeg har ikke sovet så meget, for jeg kunne ikke falde i søvn, da jeg kom hjem,« siger Sarah Mahfoud.

Selvom sejren var stor, har bokseren valgt en afdæmpet måde at fejre VM-bæltet på.

Sarah Mahfoud vandt IBFs VM-titel i fjervægt mod den regerende argentinske verdensmester Brenda Karen Carabajal i Frederiksberg Hallerne natten til søndag den 2. februar 2020. (Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix) Foto: Thomas Sjørup Vis mere Sarah Mahfoud vandt IBFs VM-titel i fjervægt mod den regerende argentinske verdensmester Brenda Karen Carabajal i Frederiksberg Hallerne natten til søndag den 2. februar 2020. (Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix) Foto: Thomas Sjørup

Andre havde formentlig væltet en bar i det indre København efter sådan en præstation.

Men Sarah Mahfoud fejrede sig selv med et besøg i 7-Eleven.

»Jeg tror, at klokken var halv tre, da jeg forlod Frederiksberg Hallerne, og så kørte jeg forbi 7-Eleven på vej hjem, hvor jeg købte pølsehorn, sodavand og slik. Tiden gik, og klokken blev seks, før jeg faldt i søvn,« siger hun og tilføjer:

»Jeg synes, at aftenen i sig selv var så stor, at jeg ikke havde brug for mere fest. Jeg er så glad for det, der skete, og jeg vil bare nyde det. Jeg vil se de folk, jeg holder af og være sammen med dem, og senere skal jeg så hjem til familien. Det med at tage i byen er det sidste, jeg tænker på lige nu.«

Sarah Mahfoud satte mange hårde stød ind på sin modstander. (Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix) Foto: Thomas Sjørup Vis mere Sarah Mahfoud satte mange hårde stød ind på sin modstander. (Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix) Foto: Thomas Sjørup

Søndagen er gået med brunch med en gruppe veninder, vennebesøg, og så skal Sarah Mahfoud spise en burger med sin træner, Sherman Williams.

Med sig har hun sit IBF VM-bælte som bevis på nattens strabadser i Frederiksberg Hallerne, hvor Danish Fight Night blev afviklet med mange tilskuere på tribunerne.

»Jeg har faktisk haft bæltet med overalt. Men alle synes jo, det er fedt at se og holde det, så det er rigtig dejligt. Jeg får jo lov at beholde bæltet, så det er et minde for livet,« siger Sarah Mahfoud.

Nu venter der en pause fra bokseringen, før promotor Mogens Palle og Sarah Mahfoud skal lægge en ny plan for den danske verdensmester.