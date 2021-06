»Jeg føler, at min højre hånd er lidt stiv. Den er ikke helt hundrede procent klar endnu. Men jeg ved, at den er klar, når jeg går i ringen fredag.«

Sådan lød det fra det norske OL-boksehåb Mindaugas Gedminas til VG få dage før sin vigtige OL-kvalifikationskamp efter en dopingtest, som slog ham ud af kurs.

»Jeg følte det med det samme. Det gjorde ondt, og jeg havde store smerter,« forklarer han.

Norge har ikke haft en bokser i OL siden Atlanta i 1996, og fredag kan han stadigvæk mærke bivirkningerne efter dopingtesten.

Ikke fordi, at han blev testet positiv, men blodprøven har givet ham problemer med armen.

Den højre arm er tydeligt mærke af stikket, da stort set hele underarmen er endt med at blive ét stort blåt mærke efter stikket, og det kan godt være en sule problematisk i en boksekamp.

For et par dage siden modtog Antidoping Norge en erklæring fra Mindaugas Gedminas, bekræfter kommunikationschef Halvor Byfuglien overfor VG.

Her beklager Halvor Byfuglien over episoden og lover at finde ud af, hvad der er sket, selv om han konstaterer, at prøven er udført på en tilfredsstillende måde.

Samtidig forsikrer han kommunikationschefen, at prøverne foretages af inspektører, der er bioingeniører og har dette som deres daglige arbejde.

Mindaugas Gedminas er allerede i Paris til fredagens kamp mod russiske Gleb Bakhsi, som kan sikre ham en OL-plads.