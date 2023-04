For nylig havde den danske boksestjerne Sarah Mahfouds sin kæreste, Tobias Sørig, med sig i ringhjørnet.

Og dén oplevelse inspirerede ham i sådan en grad, at han nu gør et overraskende comeback til ringen efter fem års fravær.

Det er allerede om godt en måned, at cruiservægteren Sørig skal i ringen, når Danish Fight Night-stævnet 26. maj løber af stablen i Royal Arena.

»Jeg har en sult og en lyst til at komme i ringen igen. Hvis jeg skal prøve at smage på boksningen igen, så er det nu. Om fem år vil det være definitivt for sent,« siger Sørig i en pressemeddelelse.

Han kontaktede selv promotor Bettina Palle med et ønske om at bokse igen efter seneste boksestævne.

»Der var så fed en stemning ved sidste stævne. Jeg var med i ringhjørnet under min kæreste Sarah Mahfouds kamp, og jeg var med bag kulissen,« siger han og afslører et nobelt formål bag comebacket.

Han vil nemlig donere samtlige af sine sponsorpenge ubeskåret til organisationen Legeheltene, der er en velgørende organisation, som blandt andet drager ud på danske hospitaler og arrangerer lege og aktiviteter med indlagte børn.

Sørig boksede i sin amatørkarriere 22 kampe med 19 sejre, mens han som professionel har seks kampe med et nederlag til følge – det kan der ændres på 26. maj.