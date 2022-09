Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den gik ikke, siger Sarah Mahfoud efter nederlaget til Amanda Serrano og fremviser et ordentligt blåt øje.

Desværre for Sarah Mahfoud blev det lørdag aften ikke til nogen VM-bælter, da hun tabte til puertoricaneren Amanda Serrano i den engelske by Manchester.

Og nederlaget kan formentlig fortsat læses i den danske boksers ansigt i løbet af de næste dage.

Hun fremviser i hvert fald noget af et blåt øje i en video på sin Instagram-profil natten til søndag.

Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Foto: ANDREW COULDRIDGE

»Ja, man »leger« sgu ikke boksning,« siger den 32-årige fjervægtsbokser

Mahfoud tabte på point. Samtlige dommere havde Serrano som klar vinder.

»Den gik sgu ikke. Det gjorde den ikke,« siger Sarah Mahfoud i videoen.

»Men jeg er super glad for al jeres support (støtte, red.) og alle jeres beskeder og alle jer, der har kigget med.«

Puertoricanske Amanda Serrano fik flere gange ramt Sarah Mahfoud med hårde slag i lørdagens VM-kamp i Manchester. Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix Vis mere Puertoricanske Amanda Serrano fik flere gange ramt Sarah Mahfoud med hårde slag i lørdagens VM-kamp i Manchester. Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Sarah Mahfoud var indtil lørdag aften bokseverdensmester i fjervægt i forbundet IBF.

Serrano havde VM-bælterne fra WBC, WBO og IBO – og nu altså også IBF-bæltet. Derudover får Serrano med sejren The Ring Magazines æresbælte.

Nederlaget er Sarah Mahfouds første i karrieren. Inden mødet med Serrano havde danskeren vundet alle sine 11 professionelle kampe. De har alle fundet sted i Danmark, og lørdagens storkamp var dermed Mahfouds første i udlandet.

Serrano havde mere styrke og fart end Mahfoud, og det stod hurtigt klart, at danskeren skulle håbe på et lykketræf, hvis puertoricaneren skulle slås ud af kurs.

Puertoricaneren formåede at få flere hårde slag ind, men Mahfoud holdt sig på benene. Danskeren fik sat et sidste sats ind i de sidste to omgange, men kom aldrig i nærheden af at lave et afgørende knockout. I videoafspilleren øverst i artiklen kan du høre et interview med Sarah Mahfoud efter kampen.