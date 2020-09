Den danske verdensmester Sarah Mahfoud er tæt på drømmekamp.

Hendes promotor, Mogens Palle, bekræfter nu, at han er i forhandlinger om en VM-kamp mod boksestjernen Amanda Serrano, der ikke har tabt i otte år. Den skal i så fald foregå i Las Vegas i december.

»Jeg kan bekræfte, at vi forhandler om netop denne kamp, som Sarah Mahfoud har vist stor interesse for. Hun ønsker at møde de stærkeste i verden, og Sarahs imponerende VM-sejr i februar har åbnet op for nogle meget spændende muligheder og altså nu også tilbud fra USA om interessante VM-kampe,« siger Mogens Palle i en pressemeddelelse.

Sarah Mahfoud blev tidligere på året verdensmester i IBF-regi, mens puertoricanske Amanda Serrano er verdensmester hos WBO – én kamp mellem de to boksere vil altså forene bælterne fra de to store bokseforbund hos én bokser.

Det vil samtidig være et opgør mellem to boksere, der i øjeblikket ligger nummer et og to i verden på den uafhængige rangliste hos BoxRec.

Bliver opgøret en realitet, vil Sarah Mahfoud blive den kun anden danske bokser nogensinde – og den første i 20 år – der skal i kamp i den legendariske spille- og bokseby, Las Vegas, der gennem årene har lagt ring til nogle af de største stjerner og kampe.

I samme ombæring siger Mogens Palle, at der i øjeblikket ingen planer er for, at Sarah Mahfoud skal møde en anden dansk verdensmester, Dina Thorslund.

»Mit krav er dog, at Dina først sender mig den aftale, hun har med Sauerland (promotor, red.), så jeg kan sikre mig, at hun ikke er låst eller omfattet af en aftale, der eksempelvis giver Sauerland ret til yderligere to-tre kampe eller lignende. Da hun ikke har svaret på det, har hun selv sat sig udenfor, og dermed er der ikke grobund for at arbejde videre på den kamp,« siger Mogens Palle.