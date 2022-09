Lyt til artiklen

Sarah Mahfoud kunne ikke stille noget op imod boksestjernen Amanda Serrano i en VM-storkamp i Manchester.

Sarah Mahfoud er ikke længere bokseverdensmester i fjervægt i forbundet IBF.

I den absolut største kamp i danskerens karriere tabte Mahfoud lørdag aften til boksestjernen Amanda Serrano, der satte sine tre VM-bælter på spil i kampen.

Mahfoud tabte på point. Samtlige dommere havde Serrano som klar vinder. Du kan se højdepunkterne fra kampen i videoafspilleren øverst i artiklen.

Sarah Mahfoud (til venstre) var chanceløs mod Amanda Serrano. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Sarah Mahfoud (til venstre) var chanceløs mod Amanda Serrano. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Dermed er Serrano verdensmester i fire forbund - WBC, WBO, IBO og altså nu også IBF. Derudover får Serrano med sejren også The Ring Magazines æresbælte.

Boksemagasinet kaldes også "The Bible of Boxing". Æresbæltet er på spil i kampe, hvor magasinets nummer et møder en anden bokser, der er rangeret i top-3 på The Rings rangliste.

33-årige Amanda Serrano, der er fra Puerto Rico, indtager magasinets førsteplads, mens Sarah Mahfoud er nummer tre på listen i fjervægtsklassen.

32-årige Mahfoud kom hurtigt på hælene mod Serrano, der fra start tog klart mest initiativ og styrede begivenhederne i ringen i AO Arena i engelske Manchester.

Boxing - Amanda Serrano v Sarah Mahfoud - IBF, IBO, WBC & WBO World Featherweight Titles - AO Arena, Manchester, Britain- September 24, 2022 Amanda Serrano in action with Sarah Mahfoud Action Images via Reuters/Andrew Couldridge Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Boxing - Amanda Serrano v Sarah Mahfoud - IBF, IBO, WBC & WBO World Featherweight Titles - AO Arena, Manchester, Britain- September 24, 2022 Amanda Serrano in action with Sarah Mahfoud Action Images via Reuters/Andrew Couldridge Foto: ANDREW COULDRIDGE

Serrano havde mere styrke og fart end Mahfoud, og det stod efterhånden klart, at danskeren skulle håbe på et lykketræf, hvis puertoricaneren skulle slås ud af kurs.

Mahfoud virkede så småt til at miste modet, og som kampen skred frem, og trætheden begyndte at indfinde sig, røg paraderne en smule ned. Det gav Serrano mulighed for at sætte flere hårde slag ind, men danskeren holdt sig på benene.

I de sidste to omgange slap Mahfoud tøjlerne, og med ryggen mod muren begyndte danskeren at satse. Serrano begyndte også at vise tegn på, at energitanken var ved at være tømt, men Mahfoud var aldrig i nærheden af at lave et afgørende knockout.

Nederlaget er Sarah Mahfouds første i karrieren. Inden mødet med Serrano havde danskeren vundet alle sine 11 professionelle kampe. De har alle fundet sted i Danmark, og lørdagens storkamp var dermed Mahfouds første i udlandet.