Når Sarah Mahfoud lørdag skal forsøge at sikre sin første VM-titel, kommer en særlig person med helt tæt på.

»Nu kommer min bror med i ringhjørnet,« fortæller den 30-årige bokser til B.T.

»Han kan ikke selv bokse, fordi han har en skade i hånden, men han kommer med op i ringhjørnet, og min familie står der også. Det gør de hver gang. Det fylder også meget i vores familie, fordi min lillebror også bokser.«

Generelt bruger Sarah Mahfoud og broren Allan hinanden meget. Mange af deres samtaler handler om boksning.

Sarah Mahfoud skal lørdag i ringen mod Brenda Carabajal. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Sarah Mahfoud skal lørdag i ringen mod Brenda Carabajal. Foto: Jens Nørgaard Larsen

De sparrer og giver hinanden gode råd, ligesom de også trænede sammen, inden broren løb ind i en skade.

At have en familie, der støtter, betyder alt for den 30-årige bokser, og at have en bror, der også er en del af sporten, og som forstår det hele, gør en kæmpe forskel.

»Vi er heldige at have hinanden i det. Når vi kigger på hinanden inden kampe, ved vi, hvordan den anden har det. Det er svært, for man bliver nok også ekstra nervøse på hinandens vegne. Når Allan skal op og bokse, står jeg nærmest og kan ikke være i mig selv,« siger Sarah Mahfoud.

Når broren så træder ud af ringen, er alting anderledes.

»Når han har bokset, er jeg nærmest helt rolig, når det er min tur. Han har det på samme måde og bliver mere nervøs på mine vegne end sin egen, for vi har et meget stærkt bånd og vil hinanden det bedste. Det betyder meget for os, at den anden har det godt,« siger Sarah Mahfoud.

En anden der også støtter hende, er kæresten Dennis. Han er kommet ind midt i hele bokserejsen, og han betyder meget, fortæller Sarah Mahfoud, der lørdag skal møde Brenda Carabajal ved VM-braget i København.

»Han bakker sindssygt meget op. Det kunne ikke være bedre. Han går også op i, hvad jeg spiser og siger: ‘Er du sikker på, du skal spise det der?’ Og jeg er sådan: ‘Hold nu op’,« griner bokseren.

Hun slår dog også fast, at hun langt hellere vil have en, der går op i det, end det modsatte.

Sarah Mahfoud skal lørdag i ringen mod Brenda Carabajal. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Sarah Mahfoud skal lørdag i ringen mod Brenda Carabajal. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg giver igen og siger, han ikke skal blande sig. Men en, der var ligeglad, ville ikke kunne fungere, og det ville ikke kunne lade sig gøre, for så ville man føle, man hele tiden skulle forsvare det, man laver. Det kan man jo ikke. Det, jeg laver, synes han er sejt. Han vil bare ikke have, jeg bliver slået for meget,« smiler Sarah Mahfoud.

Store smil bliver der måske ikke helt så mange af lørdag, når kampen starter. For det er ikke kun Sarah Mahfoud, der er spændt. Hele familien bliver nervøse, når hun træder ind i ringen.

»Min far kan slet ikke være i sig selv. Min mor, bror og søster… jeg tror, alle står og har det næsten værre end mig på dagen,« fortæller Sarah Mahfoud.

»Min mor går frem og tilbage. Hun står der ikke en hel kamp. Det kommer også an på, hvordan det gør. Min far ringer til min bror og spørger, om jeg er klar. De får det helt vildt, alle sammen. Det er superfedt. Det betyder også bare, de tænker på det,« siger Sarah Mahfoud.

Sarah Mahfoud bokser lørdag aften mod den regerende verdensmester Brenda Karen Carabaja. Følg kampen via liveblog på Bt.dk