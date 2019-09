Hun får sommerfugle i maven bare af at tænke på det.

»Det er helt vildt fedt. Det er det, jeg har gået og drømt om skulle ske.«

Sådan siger Sarah Mahfoud til B.T. - hun har endelig fået den VM-kamp, hun længe har drømt om,

Og slår hun argentineren Brenda Carabajal, kan den danske bokser kalde sig verdensmester. Det har hun drømt om længe, og hun har stadig svært at forstå, at det rent faktisk kan ske.

»Det er helt vildt surrealistisk. Jeg tror ikke rigtig, jeg har forstået det endnu, før det er endeligt. Det er det her, jeg har knoklet for, og nu ligger jeg så godt på ranglisterne, at det kan lade sig gøre. Det er bare fedt,« siger den 29-årige danske bokser.

Det betyder også, hun har travlt. Meget endda. Der er blevet skruet op, så hun nu træner to gange om dagen de fleste dage om ugen.

Hun har én hviledag, og ved siden af sporten passer hun sit studie som sygeplejerske - for det at arbejde med mennesker giver hende meget. Og alle de bolde i luften har hun lært at styre endnu bedre.

»Jeg tror, jeg er blevet mere vant til at være i det på denne her måde. Nu er der gået noget tid, og jeg begynder at finde fodfæste i det hele, så det er en del af min hverdag. Det er stadig nyt, men jeg kan få flettet tingene bedre sammen, og det giver mere mening. Træningen er blevet mere inddelt. At træne så intensivt op til kampe. Der er kommet en bedre rutine,« siger Sarah Mahfoud.

Sarah Mahfoud (tv.) tilbage i 2012. Foto: Henning Bagger Vis mere Sarah Mahfoud (tv.) tilbage i 2012. Foto: Henning Bagger

Netop det at finde fodfæste var svært i starten. Og det har også betydet, hun har måttet vælge noget fra for at få det hele til at gå op.

»Jeg arbejdede jo også, og det har jeg gjort i lang tid. For to måneder siden sagde jeg op, fordi jeg godt kunne mærke, at have et studie som sygeplejerske, at have et arbejde og at skulle træne op til kampe… det pres blev for stort,« siger hun.

For boksningen er det vigtigste og førsteprioriteten. I hvert fald lige nu, for der er en udløbsdato.

»Det kan jeg lige nu og her. Det kan jeg ikke om 10 år. Det kan jeg med andre ting. Det her er på lånt tid. Det er nu, det skal have min fulde opmærksomhed,« siger Sarah Mahfoud, der tilbage i 2016 vandt TV 2-programmet 'Vild med dans' med danseren Morten Kjeldgaard.

Det er dog ikke kun i bokseringen, det går godt. På privatfronten har Sarah Mahfoud fundet en kæreste.

Og selv om et travlt program kan være udfordrende, støtter han hende fuldt ud, og de får enderne til at mødes.

»Han støtter mig enormt meget. Vi træner faktisk sammen om morgenen. Han bakker mig meget op, og det gør det så meget nemmere,« siger Sarah Mahfoud, der med et grin fortæller, hvordan kæresten Dennis også hjælper hende - og kan være 'efter hende':

»Han kan godt sige: ‘Skal du ikke op og træne? Kom nu,’ på de dage, hvor jeg ikke synes, det er det fedeste i verden og har lidt ondt af mig selv. ‘Du skal også spise sundt, skal du ikke tabe dig,' hvor jeg bare tænker: 'Lad mig nu være, jeg vil bare gerne spise chokolade',« griner hun.

Vis dette opslag på Instagram En kamp der desværre ik’ blev til noget.. men en vellykket eksamen i tirsdags og afslutning på 2. semester på sygeplejersken.. så nu glæder jeg mig til en dejlig rejse om lidt, sammen med ham her #sicilien #love #cantwait Et opslag delt af Sarah Mahfoud (@sarahmahfoud_boxer) den 20. Jun, 2019 kl. 11.47 PDT

Forberedelserne til det store brag er i hvert fald i gang. Sarah Mahfouds seneste kamp blev aflyst, men det ser hun ikke som det store problem.

Det er på tale, at hun - måske - får en kamp inden, hun skal slås om VM-titlen, men ellers står den bare på god sparring.

Og følelsen af at stå med en drøm, der er ved at gå i opfyldelsen, er vild.

»Jeg synes, det er så mærkeligt. Jeg tænker hele tiden: ‘Nu er jeg så tæt på’. Passer det virkelig? Falder det hele fra hinanden nu?' Jeg har alle de tanker og spørgsmål. De er der lidt, og så glæder jeg mig bare enormt meget,« siger Sarah Mahfoud og fortsætter:

»Jeg vidste godt, Mogens Palle (hendes promotor, red.) nok skulle få den kamp til mig. Det var jeg ikke i tvivl om, men jeg skulle også løse min opgave og vinde kampe. Det er gået, som det skulle. Der er ikke nogen grund til, det ikke skal kunne lykkes. Men det bliver et helt andet niveau af modstander, og det er det fede - at få lov til at bokse mod de bedste for at blive den bedste.«

Den kommende modstander kender hun ikke så meget til endnu. Men baseret på det hun har set, er hun ikke i tvivl om, hvad det bliver for en kamp.

»Hun virker meget teknisk dygtig, og hun er stærk. Så det bliver en rigtig hård men god kamp,« siger Sarah Mahfoud.

Den måske kommende danske verdensmester.