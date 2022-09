Lyt til artiklen

De var der nærmest alle sammen, og selvfølgelig mødte hun også op.

For da den mangeårige boksepromotor Mogens Palle onsdag blev bisat i Frederiksberg Kirke, var der mødt adskillige bokselegender op for at sende den ikoniske promotor afsted på den sidste rejse.

Og derfor var den danske boksestjerne Sarah Mahfoud da også på plads i kirken, da familie og venner sagde farvel til Mogens Palle, som har betydet enormt meget for den 32-årige bokser.

»Jeg vil komme til at savne ham. Han havde en god humor, og han har gjort alt for min karriere. Det er hans skyld, at jeg er dér, hvor jeg er i dag. Og jeg er glad for, at jeg lærte ham at kende,« lød det fra Mahfoud, der holdte kontakten med sin tidligere promotor lige til det sidste:

»Jeg har altid besøgt ham, når det passede, så det var lidt on and off. Og så kan man altid ærgre sig over, man måske ikke var der nok for ham, nu hvor det er forbi, men man ved jo ikke, hvornår sådan noget sker.«

Det var onsdag eftermiddag, at Mogens Palle blev bisat i Frederiksberg Kirke, hvor adskillige danske boksestjerner var mødt op.

I over 65 år var Mogens Palle Danmarks mest succesrige boksepromotor, indtil han endegyldigt sagde farvel til boksesporten i april.

Mogens Palle gik bort 27. august efter længere tids sygdom.

Han blev 88 år.