Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun har prøvet det én gang allerede.

At gå i ringen uden Mogens Palle ved sin side. Manden, der har betydet alt for hendes karriere.

»Det var jeg rigtig ked af, han gik bort så kort tid inden. Han var syg, han holdt ud i lang tid. Jeg er bare glad for, jeg har nået at lære ham at kende alle de år. Vi har haft det godt,« siger Sarah Mahfoud til B.T.

Der er en varme i stemmen, når hun taler om den berømte promotor, der gik bort i august sidst år. I september skulle Sarah Mahfoud så i ringen mod Amanda Serrano for at bokse om fire VM-bælter.

Mogens Palle gik bort i august sidste år. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Mogens Palle gik bort i august sidste år. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Et opgør, danskeren tabte, og det var altså også det første efter Mogens Palles død.

Lørdag skal hun i ringen igen til Danish Fight Night-boksestævnet i Albertslund, hvor tyske Lara Ochmann venter.

Her skal de kæmpe om WBCs Silver Championship, og for Sarah Mahfoud bliver det da også en speciel oplevelse ikke at have Mogens Palle med på dansk jord.

»Jeg synes, det er mærkeligt. Nogle gange er det, som om han stadig er der. Det er han ikke,« siger Sarah Mahfoud, der er lykkelig over, at Mogens Palles datter Bettina Palle fortsat er i sporten og klør på.

»Det er pisse fedt, hun vælger at gå videre sammen med os. Alt, han har bygget op, kører hun videre. Det er totalt i hans ånd, det er hans eget kød og blod. Alt det hun (Bettina Palle, red.) har, har hun arbejdet med sammen med Mogens. Alt det, hun kan, har hun fået sammen med sam,« siger Sarah Mahfoud.

Lørdagens stævne kan ses på Pluto TV.