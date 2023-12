Mahfoud får italiensk modstander ved Danish Fight Night i januar. Målet er fortsat en VM-kamp.

Mens hun venter på en ny chance for at vinde en VM-titel, holder bokseren Sarah Mahfoud sig varm ved at slås om sportens mindre præmier.

13. januar går hun i ringen igen, når hun møder italieneren Michela Braga ved et Danish Fight Night-stævne i Royal Arena i København. Kampen gælder den såkaldte Silver-titel i fjervægt i bokseforbundet WBC.

- Jeg har som sagt et mål om, at jeg gerne vil bokse en VM-kamp igen, og i den forbindelse er det her et vigtigt skridt på vejen, siger Mahfoud i en pressemeddelelse fra Danish Fight Night.

Den kommende modstander er ubesejret, men er dog også blot noteret for seks professionelle kampe i en alder af 33 år. På IBF's verdensrangliste indtager Braga lige nu 14.-pladsen.

- Michela Braga er fysisk stærk, og hun leverer nogle farlige sving, som kommer hyppigt. Jeg tror, at vi kan lave en fed kamp med action på en anden måde, fordi hun angriber mere.

- Det kan jeg godt lide, når min modstander gør. Samtidig kan jeg med endnu en titelkamp holde mig aktiv og tæt på toppen, når der i den nærmeste fremtid skal udpeges nye VM-udfordrere, siger Sarah Mahfoud.

Kampen bliver Mahfouds 16. som professionel. Hun led sit hidtil eneste nederlag i september 2022 i en VM-titelkamp mod Amanda Serrano, der fortsat har VM-bæltet i alle fire store forbund.

Mahfoud håber på en revanchekamp, men Serranos 2024-planer er ifølge pressemeddelelsen endnu ukendte.

/ritzau/