»Jeg synes, det er lidt svært. Og det er ikke noget, jeg plejer at tale højt om. Jeg har været i nogle relationer, der ikke har været helt sunde for mig. Hvor jeg føler lidt hen ad vejen, jeg nok har glemt mig selv lidt.«

Ordene kommer fra den danske boksestjerne Sarah Mahfoud i DR3-dokumentaren 'Sarah Mahfouds hemmelighed: Dæmonerne', der netop er udkommet.

Her fortæller den 31-årige bokser, der ved siden af sportskarrieren er sygeplejerske, hvordan hun bag facaden kæmper med sine tanker.

For udadtil er hun glad, positiv og bliver af mange betragtet som et forbillede.

Men indeni kører tankerne rundt i hendes hoved, og derfor har hun sat sig for at arbejde med det der trykker bag det ellers store smil og den positive fremtoning. Noget, hun gør hos en psykolog.

»Mine grænser er blevet rykket. Jeg har haft svært ved at finde ud af, hvad der har gjort mig glad, og hvad der har gjort mig ked af det. Jeg har måske ikke helt vidst, hvem jeg selv var. Jeg tror også, det er derfor, jeg er gået ind i sådan nogle relationer. Der var nogle meget klare rammer, kasser, linjer og grænser for, hvordan man skulle være. Jeg tænkte 'det er det, jeg har brug for',« fortæller Sarah Mahfoud.

I løbet af afsnittet lukker hun folk ind i sit liv og sætter ord på nogle eksempler på det, psykologen kalder 'psykisk vold'.

Mahfoud har oplevet, hvordan en hun havde en relation til begyndte at brænde en mønt, så den blev sort. Vedkommende truede med at brænde hendes lår.

Sarah Mahfoud har læst til sygeplejerske ved siden af boksekarrieren. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Sarah Mahfoud har læst til sygeplejerske ved siden af boksekarrieren. Foto: Niels Christian Vilmann

Hun har fået at vide, hun 'var klam' og ikke måtte tage tøj på, fordi hun skulle sidde og 'føle sig som den luder, hun var'.

En anden episode hun husker er, hvordan en person tog en trimmer og truede med at klippe alt hendes hår af.

Eller dengang hun stod på et pizzeria i en almindelig tanktop, hvor han 'hev ned i den' og spurgte, om hun 'kunne få noget mere nedringet på', fortæller Sarah Mahfoud, der i afsnittet bliver fulgt, efter den dobbelte VM-kamp mod Amanda Serrano er blevet aflyst som følge af coronapandemien.

Noget, der tager hårdt på den danske stjerne, som klart fungerer bedst, når hun har et mål foran sig. Og inden mødet med psykologen lægger hun heller ikke skjul på, at det var en hård opgave, der ventede, fordi hun normalt lukker af for sådan noget.

»Hvis det her lykkes mig, er det den største gave, jeg kommer til at kunne give mig selv både som menneske men også specielt som bokser, når jeg skal ind i ringen og præstere og være på. Hvis man ikke kan have sig selv med i det, bliver jeg bare aldrig den bedste bokser, jeg kan blive,« siger Sarah Mahfoud.

Alle tre afsnit af 'Sarah Mahfouds hemmelighed' kan ses hos DR.