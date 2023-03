Lyt til artiklen

Hun fik brudt sin stime. Og selvom det var fair nok, at Sarah Mahfoud i efteråret tabte sin VM-kamp, ærgrer det hende selvfølgelig.

Men det har også givet hende enormt blod på tanden inden lørdagens opgør mod Lara Ochmann.

Og særligt nogles udmeldinger har undret hende lidt efter kampen i september.

»Jeg vil gerne stærkt tilbage fra det nederlag. Nogle skrev, om jeg mon fortsatte, som om jeg havde tabt. Om jeg så kunne komme op på hesten. Den tanke har aldrig slået mig,« siger bokseren og fortsætter:

Sarah Mahfoud boksede mod Amanda Serrano i september. Foto: Ian Hodgson Vis mere Sarah Mahfoud boksede mod Amanda Serrano i september. Foto: Ian Hodgson

»Selvfølgelig vil jeg tilbage. Jeg vil tilbage og være verdensmester igen, det er det, jeg kæmper for,« siger hun og pointerer, at der er en højere rangering på spil i lørdagens kamp.

Spekulationerne om et muligt stop kommer dog ikke meget bag på hende, fordi det i boksning er meget 'alt eller intet' med hver kamp som den vigtigste, fortæller hun.

Denne gang har hun da også kunnet gå 'all-in' på en helt anden måde.

For kampen i september betød bedre økonomi, det har givet hende mulighed for at træne to gange om dagen, hun har ikke skullet tænke på arbejde, og hun har levet mere som en professionel bokser, forklarer hun.

Sarah Mahfoud. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sarah Mahfoud. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg synes, fokus er et helt andet sted. Kampen inden havde jeg vikariat på hospitalet, fem uger inden kampen går jeg i gang med seriøs træning. Det er presset, man ikke har bedre tid op til så stor kamp, ikke er i bedre flow. Det er fedt, der er lidt mere flow i det,« siger Sarah Mahfoud.

Hun har kunnet styrketræne mere, og det håber hun er til at se.

Hun har arbejdet med flere ting, blandt andet at slå hårdere, og selvom det tager tid, håber bokseren at kunne komme med den hele pakke.

»Jeg glæder mig. Jeg har tænkt på den dag lang tid nu. Det er det eneste, der fylder. Hun har en god rekord-liste, hun er ung, men man skal aldrig undervurdere sin modstander, hun er højere end mig og har lange arme. Jeg skal lægge et pres. Det er den ultimative test,« siger hun.

Og selvom Sarah Mahfoud også elsker at bokse 'på udebane', som hun eksempelvis gjorde i september i Manchester, kan det også noget helt særligt at være hjemme.

»Det er fedt, man er i Danmark, og folk, der støtter op om boksning, alle har mulighed for at se en. Familie og venner, kommer. Når man går op mod ringen, og folk er på, den stemning er fed, den er rå, folk lever sig ind i kampen, der er adrenalin, der er øl, det kan bare noget,« siger hun med et stort smil.

Lørdagens kamp kan ses på Pluto TV.