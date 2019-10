De fleste boksefans husker nok Carl Froch. Englænderen, som udkæmpede to drabelige slag med danske Mikkel Kessler i Super Six-turneringen.

Nå, men den nu 42-årige Carl Froch stoppede karrieren i 2015 og har siden kastet sig over en ny hobby - at argumentere for, at jorden er flad!

Den hårdtslående Nottingham-bokser er nemlig overbevist om, at vores planet er blevet løjet 'globe-formet' - og at en lille klike af myndigheder og rigmænd forsøger at skjule sandheden for alle os andre.

»Jorden er flad. 100 procent,« siger Carl Froch ifølge Daily Star.

Foto: JONATHAN BRADY Vis mere Foto: JONATHAN BRADY

»Der er intet bevis på, at jorden kurver, og det løgnagtige rumagentur NASA bruger computergenererede billeder, som alle ser forskellige ud. Jeg kigger på dem og tænker 'vent lige et øjeblik, det er som tegneserier.«

Carl Froch - som også tror, at månelandingen i 1969 var fake - vil se det med sine egne øjne, hvis han skal overbevises om, at jorden ikke er flad.

»Når én som Richard Branson (engelsk rigmand, red.) begynder at tilbyde charter-rumflyvninger, og man så kan kigge ned på jordens krumning, så vil jeg tro på, at jorden er rund.«

Carl Froch tabte til Mikkel Kessler i Herning i 2010 - men tog revanche i London tre år senere.