Mike Tyson er en mand, der ikke er bange for at være ærlig.

Og det er ikke nogen undtagelse, når det kommer til at forklare, hvordan han i sin karriere har gjort brug af metoder, der ikke var helt lovlige.

Blandt andet har han tidligere fortalt, at han tog mange stoffer, og derfor var det ikke muligt for ham at afgive en ren dopingprøve. I sin bog 'Undisputed Truth' fra 2013 fortalte han, hvordan han havde brug for en særlig rekvisit – en falsk penis.

I podcasten 'Hotboxin'' fortæller Mike Tyson nu, præcist hvordan det foregik, når han skulle gøre brug af det særlige hjælpemiddel.

Der var tale om en såkaldt 'whizzinator', han kunne spænde på forneden, og som var fastgjort til en pose.

I den pose kunne der fyldes væske i, som så kunne presses ud fra spidsen, så det lignede, at det var Tyson selv, der afgav dopingprøven.

»Jeg puttede min skats urin i den. Der var en gang, hun sagde til mig: 'Skat, du må hellere håbe på, svaret ikke bliver, du er gravid eller sådan noget.'«

Og de ord fik bokseren til at tænke sig om. I hvert fald i forhold til at bruge urin fra konen.

»Jeg sagde så 'vi kommer ikke til at bruge dit mere, vi bruger vores barns'. For jeg var bange, at mit pis ville vise, jeg var gravid. Det var det, jeg var bange for!« fortæller Mike Tyson, der i dag er 54 år gammel, men ikke færdig i bokseringen. Han er nemlig i gang med at forberede sit comeback mod Roy Jones Jr, og lige nu arbejder han på at komme i form til det.

Mike Tyson er ikke den eneste sportsstjerne, der har fortalt om at bruge en falsk penis. Det samme fortalte Lamar Odom om i sin bog 'Darkness to Light', der udkom sidste år.

Efter at have røget hash en hel sommer måtte han bruge en penis lavet af gummi for at levere urinprøver for at komme med til OL i 2004.

Ved dopingprøven, hvor dopingkontrolløren efter antidopingreglerne skal have frit udsyn til afgivelsen af dopingprøve, stak han så den falske penis ud gennem sin lynlås i bukserne og klemte på den flere gange for at fremtvinge urinen, fortalte han i bogen.