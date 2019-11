Så fik dramaet en afgørelse.

Omkampen mellem YouTube-stjernerne Logan Paul og KSI har været heftigt omtalt genmem et længere stykke tid. For hvem ville tage sejren efter det uafgjorte resultat sidste år?

Det gjorde den undertippede KSI i Stemple Center i Los Angeles. Efter seks omgange lød scorekortene 56-55 Logan Paul, 57-54 KSI og 56-55 KSI. To ud af tre dommere var enige, og dermed blev det altså afgjort på en split decision.

»Jeg var klar, og jeg var vild! KSI var bange sidste gang, bange for at røre ham. Jeg er en hund, jeg er en fighter, og jeg bliver ved!,« lød det fra KSI umiddelbart efter braget.

Opgøret mellem de YouTube-stjerner har fået enorm medieomtale op til kampen. Tilsammen har de over 40 millioner følgere på YouTube, og gennem længere har de over for hinanden haft en online strid, hvor de har svinet hinanden til på skift. Med andre ord var der altså lagt i kakkelovnen til drama, hvilket også fik Sky Sports til at købe rettighederne til nattens event.

Som nævnt tidligere var det anden gang, de to kamphaner var i kamp. Første gang var i august sidste år i Manchester, hvor det endte uafgjort. Hvorvidt der kommer en tredje kamp, er svært at spå om. KSI afviste dog en ny kamp, selvom Logan Paul var tilhænger.

»Det her er slut. Jeg er færdig,« sagde han med henvisning til en ny kamp mod Logan Paul.

Du kan se herunder, hvordan opgøret og nattens event i Los Angeles forløb.