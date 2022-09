Lyt til artiklen

Han var uhyggelig i ringen.

Men nu har giganten Nikolai Valuev altså taget boksehandskerne af og blevet en del af det russiske parlament, hvor han støtter præsident Vladimir Putin.

Den russiske leder har for nylig igangsat en mobilisering af hæren, så op mod 300.000 nye kan blive indsat i kampen mod Ukraine, og der har Valuev fået et brev, som han selv har offentliggjort. Det har flere russiske medier beskrevet, blandt andet R Sport.

Det vides endnu ikke, om han ender ved fronten, fordi han fortsat har opgaver på den politiske front, men han agter at møde op for at få klarhed over det.

Kæmpen Valuev står bag Putin. Både i bogstaveligste forstand og i overført betydning. Foto: ALEXEI NIKOLSKY Vis mere Kæmpen Valuev står bag Putin. Både i bogstaveligste forstand og i overført betydning. Foto: ALEXEI NIKOLSKY

Kæmpen på 213 cm og 150 kg gav et interview med Izvestia, hvor han afslørede det.

»Jeg tager helt sikkert af sted. Jeg går ned på mobiliseringskontoret,« lød det fra den enorme russer, der ad flere omgange har været sværvægtsverdensmester i boksning.

Hvis han selv ønsker det, kan han blive fritaget for arbejdet i det russiske parlament.

Den 49-årige eksbokser var dog ved karrierestoppet i 2010 meget slidt af de hårde kampe i ringen, og den vaklende fysik var det, der i sidste ende satte en stopper for hans boksekarriere.