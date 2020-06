Verdensmesteren Tyson Fury var ikke i tvivl, da han blev ringet op og spurgt, om han ville bokse mod aldrende Mike Tyson i en opvisningskamp.

Det blev et stort ‘hell yeah’ fra Fury - det har boksestjernen selv fortalt til engelske BT Sport.

Men hans promotor Bob Arum vil overhovedet ikke have noget med kampen at gøre, hvis den har bare en snert af seriøsitet over sig.

Det fortæller han i et interview med Sky Sports.

»Hvis det er i nærheden af at være alvor, så vil jeg ikke deltage i noget, som kan være virkelig dødbringende,« siger Bob Arum.

»Mike Tyson var en fantastisk bokser, men han er i 50'erne nu. Han skal ikke bokse seriøst mod en mand, som er på toppen af sin karriere og i 30'erne.«

»Det er ikke det rigtige at gøre, og inden bør opmuntre til det. Hvis det er en joke, og de sparrer et par runder - hvem bekymrer sig om det? Og særligt, hvis det er for velgørenhed, så er det fint,« lyder det fra Tyson Furys promoter.

Der har været mange skriverier om, hvem Mike Tyson skal bokse mod, efter 'Iron Mike' erklærede, at han var klar til at gøre comeback i ringen. En revanchekamp mod Evander Holyfield har blandt andet været på tale - det kan du læse mere om her.