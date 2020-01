Lørdag bokser Sarah Mahfoud VM-kamp i Frederiksberg Hallerne mod argentineren Brenda Carabajal.

Og nu får danskeren uventet opbakning fra hendes ærkerival.

Den danske bokseverdensmester Dina Thorslund har ellers ikke haft meget positivt at sige om Sarah Mahfoud, men lørdag hepper hun på rivalen i Mahfouds opgør om IBFs ledige VM-titel i fjervægt.

Det siger Dina Thorslund til B.T.

»Jeg håber, at Sarah vinder, for så har jeg en ting, som jeg kan jagte udover bare at vinde mod hende. Og så håber jeg også med danske øjne, at Sarah vinder, så vi kan få flere bælter hjem til Danmark og få noget omtale og gang i sporten. Det satser jeg stærkt på,« lyder det fra Dina Thorslund.

Den danske WBO-verdensmester i super-bantamvægt har modsat Sarah Mahfoud ikke udsigt til en kamp lige foreløbig.

Team Sauerland havde ellers opereret med en stævnedato den 29. februar. Men det virker usandsynligt, at det sker med blot en måned til og uden salg af billetter eller en modstander bekræftet.

Ifølge B.T.s oplysninger udløber Dina Thorslunds kontrakt med Team Sauerland om en måned, og der er endnu ikke underskrevet en ny.

Det er noget, der arbejdes på, siger Dina Thorslund, men ventetiden er frustrerende.

»Lige nu sker der ingenting, og det er et problem, synes jeg. Jeg forsøger at lade min træner tage sig af det, og så fokuserer jeg på at holde mig i gang,« fortæller hun og fortsætter:

»Det er frustrerende, og jeg skulle jo have bokset snart. Men det er usikkert, og der er intet håndgribeligt.«

I stedet kan Dina Thorslund håbe på, at en VM-titel til rivalen kan være med til at sparke liv i en boksekarriere, der har stået fuldstændig stille siden hendes sejr i juni 2019 mod australieren April Adams.

»Jeg har intet imod Sarah, jeg vil bare gerne vinde mod hende. For mig handler det også om, at min karriere vil få nogle muligheder, hvis hun kommer op på det niveau,« siger Dina Thorslund.

Og måske kan den danske verdensmester snart få sit ønske om en dansker-kamp opfyldt.

I hvert fald er Sarah Mahfoud mere åben end tidligere for at gå i ringen mod sin rival, hvis hun ellers tager VM-titlen hjem på lørdag.

»Det kunne være sjovt, og jeg er slet ikke afvisende over for kampen. Hvis du spørger mig og hende (Thorslund, red.), så er vi begge åbne over for det. Men der er andre, som også skal blive enige,« siger Sarah Mahfoud og henviser til sin promotor.

»Men er de klar på en aftale, kan det godt lade sig gøre,« bekræfter Sarah Mahfoud.

Følg Mogens Palles VM-stævne via B.T.s liveblog, når Danish Fight Night blænder op for boksekampene lørdag aften.