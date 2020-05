Han har givet sig selv et tilnavn. 'Money'. Fordi han har tjent så mange, at han kunne svømme i dem som Joakim von And.

Nu spekuleres der imidlertid i, om Floyd Mayweather har mistet sin kæmpe formue på estimerede syv milliarder kroner.

Teorien kommer fra hans rival Amir Khans mund, efter den pensionede Floyd 'Money' Mayweather har annonceret, at han kommer tilbage i ringen i 2020.

Boksetræningen er allerede i fuld gang, kan man se på Instagram, hvor den ubesejrede Floyd Mayweather poserer flittigt, og det er det, der sår tvivlen hos Amir Khan, som aldrig har fået en kamp mod Mayweather, selv om der er blevet lagt op til det mange gange.

Amir Khan undrer sig over, hvorfor Mayweather vil tilbage i ringen. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Amir Khan undrer sig over, hvorfor Mayweather vil tilbage i ringen. Foto: ANDREW COULDRIDGE

»Altså, hvorfor skulle Floyd Mayweather bokse igen? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det,« siger Amir Khan til World Boxing News og tilføjer:

»Floyd Mayweather er en af de der boksere, som måske har brugt det hele op og derfor er nødt til at gøre comeback i ringen,« lyder det om bokseren, der har en rekordliste på 50 sejre og ingen nederlag.

De sejre har gjort Mayweather ustyrlig rig, men modsat Joakim von And er han ikke bange for at bruge mange af pengene.

Privatfly, eksklusive biler, dyre rejser, huse og biler er bare nogle af de ting, han bruger enorme summer på.

Mayweather har annoceret comeback i år. Foto: RORY CARROLL Vis mere Mayweather har annoceret comeback i år. Foto: RORY CARROLL

»Han bruger mange penge, men jeg ved ikke, om han nogensinde gør comeback. Som jeg sagde, måske gør han,« lyder det fra Amir Khan.

Briten er med sine 33 år et årti yngre end sin rival Mayweather og har bokset 39 gange og vundet 34 af dem, men Amir Khan ser ikke sig selv som kandidat til en comeback-kamp for Mayweather denne gang.

Manny Pacquiao derimod bliver rygtet som et navn, der kan få revanche mod den ubesejrede bokser. Det kommer måske an på, om Mayweather mangler penge.

Det er ellers ikke meget mere end et år siden, at Mayweather boksede en showkamp og fik knap 60 millioner kroner for 140 sekunders boksning.