Alle bokseentusiaster vil huske, da Mike Tyson bed en del af Evander Holyfields øre af.

Den dille er åbenbart ikke gået af mode.

Det beviste den engelske sværvægtsbokser Kash Ali, da han lørdag mødte sin landsmand David Price i et engelsk boksebrag.

Flere gange undervejs bed han David Price, og han endte også med at blive diskvalificeret. Klippet kan du se øverst i artiklen.

Beviserne, som set på billedet, var tydelige. Foto: LEE SMITH

Optrinnet skete i femte runde, da de to lå og rodede rundt ved det ene ringhjørne.

Kampens dommer afbrød omgående kampen og diskvalificerede Kash, som tidligere i kampen havde modtaget en advarsel for at slå Price i baghovedet.

Overfor den engelske avis The Guardian afslører Price, at han blev bidt flere gange.

Men Kash Ali var ubehjælpelig og spurgte endda, om de to skulle have en omkamp en dag.

»Jeg vil ikke dele ring med et dyr som ham. Han bed et par gange tidligt, og jeg tænke, at han havde tabt forstanden fuldstændig. Jeg ramte ham på kroppen, lige før han bed mig sidste gang,« siger David Price.

De to er tidligere sparringspartnere, men det samarbejde bliver efter alt at dømme ikke genoptaget.