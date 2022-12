Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Så er den gal igen.

Han er ubesejret i 27 kampe som professionel og har været verdensmester i i tre forskellige vægtklasser - blandt andet har han haft WBA-bæltet i letvægtsklassen siden 2019 - men nu er Gervonta Davis igen i problemer.

Den 28-årige amerikaner blev tirsdag anholdt for vold i hjemmet, skriver New York Post på baggrund af opgørelser fra fængselssystemet.

Han blev sendt i Broward County-arresten - med blot lidt over en uge til hans næste kamp.

Gervonta Davis slog Rolando Romero ud i foråret 2022. Foto: Frank Franklin II Vis mere Gervonta Davis slog Rolando Romero ud i foråret 2022. Foto: Frank Franklin II

Hele fire andre gange har Davis trådt ved siden af i juridisk forstand.

I 2017 var han i retten for at have slået en barndomsven, i 2018 startede han en slåskamp, i 2020 blev han anholdt for at have slået sin kæreste til en basketballkamp for velgørenhed, og i starten af 2021 kørte han over for rødt 14 gange og ramte en anden bil.

Det går tilsyneladende bedre, når den ubesejrede Davis går i ringen, hvor 25 af hans 27 sejre er kommet ved at stoppe modstanderen før tid.

Udover kampen mod Hector Garcia 7. januar har han en kamp mod Ryan Garcia 15. april.